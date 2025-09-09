爭議聲中掌健保署 陳亮妤：帶領健保永續

衛福部舉辦健保署、疾管署等新任署長交接典禮，健保署副署長陳亮妤正式升任署長，疾管署副署長羅一鈞接任署長。在野立委質疑，陳亮妤因父母親和賴清德總統關係匪淺，才擔任署長，對此，她低調回應，對各界意見虛心接受，希望在各界指導下，帶領健保署邁向健保永續。

四十七歲羅一鈞則是最年輕的疾管署長，衛福部長石崇良致詞時說，「國民女婿羅一鈞，大家不陌生，如果沒限制入場人數就要借大巨蛋。」羅在替代役階段至非洲，進入公衛領域，接著考取防疫醫師，二○○八年進入當時疾管局，之後至美國疾病管制與預防中心受訓。二○一六年升任副署長，疫情期間擔任醫療應變組副組長，以清楚易懂說明方式讓社會安心。

石崇良指出，歷經十年磨一劍，羅一鈞升任署長，可謂實至名歸，不過未來還有很多挑戰，相信在他領導下，疾管署業務、全國防疫工作，以及中央與地方的協調合作，都將做得更好。

立委王鴻薇表示，新任健保署長由陳亮妤擔任，這也讓她家世背景曝光，「就這麼剛好，父親陳永昌是國策顧問、賴清德彰化縣競選總部主委、彰化小英之友會總會長；母親黃淑娟則是前彰化縣社會處長、現任信賴台灣姐妹會會長」，確實「信賴感」十足。

王鴻薇表示，陳亮妤官運亨通，短短兩年內從北市聯醫昆明防治中心主任，升任衛福部心理健康司司長、健保署副署長，如今成為署長，能夠這樣「破規格」連續升遷，「到底是能力？還是關係戶？」

對此，陳亮妤表示，自己在台灣接受完整醫師訓練，並到美國約翰霍普金斯大學接受公共衛生訓練，回國後到台北市立聯合醫院服務，再到衛福部心健司、健保署，對各界意見，都將虛心接受。

陳亮妤強調，健保今年邁入第卅年，面臨急重難罕醫師出走、護理師流失等挑戰，這是健保改革不可迴避的責任，上任後將致力於建立健保財務多元挹注方案、改善醫護人員工作環境、強化慢性病及癌症治療、持續推動健保數位建設等四大政策。

