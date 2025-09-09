快訊

「拒為台獨背書」 徐巧芯取消訪美行表抗議

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

聯合國大會今登場，針對外界呼籲推動台灣名義入聯，外交部常務次長葛葆萱說明，政府立場是「中華民國」為主，但「台灣」也不排除。國民黨立委徐巧芯在臉書發文抗議，表示這是錯誤論述，中華民國派的她不能接受，她取消11日訪美行程表示抗議。

徐巧芯說，今天外交部發布新聞稿，提到聯合國大會登場，對於外界呼籲推動台灣名義「入聯」，政府立場是「中華民國」為主，「但『台灣』也不排除」。她認為這是錯誤的論述，中華民國派的她不能接受，我國國號就是「中華民國」，沒有道理以「台灣」為名義「返聯」（非外交部所稱之「入聯」）。

徐巧芯指出，國民黨團對聯合國2758號決議的態度也相當清楚，在去年9月就曾將此決議逕付二讀。因此，原訂後天出席視導團訪問紐約參與「聯合國推案啟動典禮」，但在出發前夕看到外交部的新聞稿，其推動之重點在於「2758號決議僅涉及中國在聯合國的代表權，全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系內代表台灣人民。」此立場顯然與她、國民黨截然不同，故取消參與行程以此抗議。

徐巧芯再次強調，中華民國是主權獨立的國家，是聯合國創始會員國，「我們支持中華民國參與更多國際組織，也期待友邦為我國發聲以重返聯合國，但絕對不是偷渡台獨主張，我也不可能為此背書。」

