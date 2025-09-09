賴清德與立委餐敘 聚焦關稅、風災議題

總統賴清德今天與黨籍立委進行第3梯次餐敘，聚焦關稅、風災議題，並提及未來行政院推動的政策。

賴總統今天晚間在行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及行政院秘書長張惇涵陪同下，與立委餐敘，今天與會立委包括蔡其昌、李昆澤、范雲、林俊憲、鍾佳濱、許智傑、羅美玲、徐富癸、陳培瑜、張雅琳、伍麗華、王正旭等人。

陳培瑜、鍾佳濱、張雅琳於會後一同接受媒體訪問。陳培瑜說，今天討論關稅議題，以及風災後持續協助災區，如何讓災民更有感、重建更快速，還有談到很多民生法案，包括支持年輕族群、如何在政策上讓年輕父母更有感等。

陳培瑜表示，賴總統希望大家一起繼續努力，府、院、黨、黨團調整隊形一起努力，為台灣人民做出更好的貢獻，不要辜負民眾的期待，也要讓各界看到民進黨執政的努力。

陳培瑜指出，很多立委在會中分享提及，面對關稅衝擊，由於各地區有不同的產業，如何讓基層金融單位可以做到雨天不收傘、讓真正需要接受協助的人有被幫助到，希望府、院、黨、黨團可以一起作戰。

張雅琳則表示，賴總統希望立委們帶回地方的聲音，要讓民眾生活的更幸福，以及如何讓立委們能更積極地回應地方聲音。

鍾佳濱說，會上討論的重點之一，是行政院針對特定對象提出的照顧政策時，需要更有效的宣傳，包括從立委到縣市議員及黨部等，不只是行政團隊做得多，也要讓民眾有感受。

至於會中是否有提及民進黨立法院黨團改選或是財劃法修法等議題，陳培瑜等3人均說沒有。

