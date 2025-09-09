賴清德與立委餐敘 聚焦關稅、風災議題
總統賴清德今天與黨籍立委進行第3梯次餐敘，聚焦關稅、風災議題，並提及未來行政院推動的政策。
賴總統今天晚間在行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及行政院秘書長張惇涵陪同下，與立委餐敘，今天與會立委包括蔡其昌、李昆澤、范雲、林俊憲、鍾佳濱、許智傑、羅美玲、徐富癸、陳培瑜、張雅琳、伍麗華、王正旭等人。
陳培瑜、鍾佳濱、張雅琳於會後一同接受媒體訪問。陳培瑜說，今天討論關稅議題，以及風災後持續協助災區，如何讓災民更有感、重建更快速，還有談到很多民生法案，包括支持年輕族群、如何在政策上讓年輕父母更有感等。
陳培瑜表示，賴總統希望大家一起繼續努力，府、院、黨、黨團調整隊形一起努力，為台灣人民做出更好的貢獻，不要辜負民眾的期待，也要讓各界看到民進黨執政的努力。
陳培瑜指出，很多立委在會中分享提及，面對關稅衝擊，由於各地區有不同的產業，如何讓基層金融單位可以做到雨天不收傘、讓真正需要接受協助的人有被幫助到，希望府、院、黨、黨團可以一起作戰。
張雅琳則表示，賴總統希望立委們帶回地方的聲音，要讓民眾生活的更幸福，以及如何讓立委們能更積極地回應地方聲音。
鍾佳濱說，會上討論的重點之一，是行政院針對特定對象提出的照顧政策時，需要更有效的宣傳，包括從立委到縣市議員及黨部等，不只是行政團隊做得多，也要讓民眾有感受。
至於會中是否有提及民進黨立法院黨團改選或是財劃法修法等議題，陳培瑜等3人均說沒有。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言