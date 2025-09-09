卓榮泰接見美台商業協會 盼促關稅談判早日完成

台美關稅談判仍在進行，行政院長卓榮泰今天接見美台商業協會時指出，盼訪團能在關鍵時刻發揮影響力，傳達企業界希望早日完成台美對等談判的心聲，以及盡早簽署「避免雙重課稅協定」等產業關心事項。

卓榮泰今年1月曾在美國總統川普宣誓就職前，接見美國台灣商業協會（USTBC）會長韓儒伯（RupertHammond）一行人，今天則是在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝、經濟部次長何晉滄、國發會副主委詹方冠、國科會副主委林法正等人陪同下，二度接待韓儒伯等訪賓。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰接見時表示，訪團此次希望瞭解台灣在半導體、人工智慧、量子等科技的進展，以及行政與立法部門所做的努力，目前行政院已通過人工智慧基本法草案送請立法院審議，未來三讀通過後，台灣除既有硬體製造優勢外，AI產業將在更完善的法律機制與規範下，繼續向前邁進一步。

卓榮泰說，行政院也擬定AI新十大建設計畫，重點包含智慧運用、關鍵技術及數位基磐，其中關鍵技術部分，將著重在矽光子、量子、智慧機器人及無人載具等各方面的研發及製造，希望與美國川普總統提出的America's AI Action Plan（美國AI行動計畫）在產業面上對接，彼此互相協助，讓台美在非紅供應鏈上有更強韌的合作基礎。

談到台美貿易，卓榮泰表示，台美貿易關係在2024年有大幅進展，貿易額達1586億美元，上漲幅度24.2%，且2024年美國為台灣最大的對外投資國，占整體對外投資29.08%，投資金額達141億美元，而民間企業投資方面，包括亞馬遜雲端服務在台灣投資超過50億美元、輝達（NVIDIA）宣布在台北成立全球營運中心，以及Google在台灣設立旗下最大研發中心，顯見台美在產業合作基礎上強烈互補。

卓榮泰說，台灣除期盼與美方早日簽署避免雙重課稅協定，也希望盡速與美方完成關稅談判，讓關稅新秩序盡速定案，期盼訪賓能夠在關鍵時刻發揮影響力，傳達企業界希望早日完成談判的心聲，讓相關談判有效進行。

韓儒伯說，美台商業協會是一個充滿信心、積極正面、具前瞻性的組織，相信在美國國會待審理的「避免雙重課稅協定」通過，只是時間早晚的問題，而當避免雙重課稅協定最終達成時，雙方關係將能更推進一步。

韓儒伯也表示，美台商業協會也同樣重視雙向投資，以促進台美經濟成長，創造雙贏局面，並聚焦在次世代AI、量子運算及其他科技，期盼將這些發展建立在美台數十年所累積的互信基礎上。

商品推薦