接見美台商業協會 副總統：朝共同繁榮科技合作目標
副總統蕭美琴今天接見美台商業協會科技訪團表示，儘管因關稅政策的不確定性，及政策變動造成公眾焦慮，但台灣的談判團隊正與美方積極協商，希望能盡快完成討論並達成協議，朝共同繁榮與科技合作的目標邁進。
蕭副總統下午接見美台商業協會（U.S.-TaiwanBusiness Council, USTBC）科技訪問團致詞表示，歡迎訪問團到台灣，很高興能共同就深化台美經濟夥伴關係的議題進行交流。
副總統說，總統賴清德指示將在大型採購、大規模投資、合作及經濟安全等領域採取更廣泛的布局，期盼深化台美雙邊關係，朝共同繁榮與科技合作的方向邁進，並進一步增進兩國人民福祉。
副總統表示，儘管因關稅政策的不確定性，及政策變動造成公眾焦慮，但台灣的談判團隊正與美方積極協商，希望能盡快完成討論並達成協議，朝共同繁榮與科技合作的目標邁進。
她並表示，在國際局勢快速變化、每天都有新挑戰的關鍵時刻，台美關係顯得格外重要。相信在台美堅實的夥伴關係，以及民間企業、政府與人民共同努力之下，一定能克服當前挑戰，持續深化雙邊關係，並增進兩國人民福祉。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言