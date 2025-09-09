接見美台商業協會 副總統：朝共同繁榮科技合作目標

快訊

中央社／ 台北9日電

副總統蕭美琴今天接見美台商業協會科技訪團表示，儘管因關稅政策的不確定性，及政策變動造成公眾焦慮，但台灣的談判團隊正與美方積極協商，希望能盡快完成討論並達成協議，朝共同繁榮與科技合作的目標邁進。

蕭副總統下午接見美台商業協會（U.S.-TaiwanBusiness Council, USTBC）科技訪問團致詞表示，歡迎訪問團到台灣，很高興能共同就深化台美經濟夥伴關係的議題進行交流。

副總統說，總統賴清德指示將在大型採購、大規模投資、合作及經濟安全等領域採取更廣泛的布局，期盼深化台美雙邊關係，朝共同繁榮與科技合作的方向邁進，並進一步增進兩國人民福祉。

副總統表示，儘管因關稅政策的不確定性，及政策變動造成公眾焦慮，但台灣的談判團隊正與美方積極協商，希望能盡快完成討論並達成協議，朝共同繁榮與科技合作的目標邁進。

她並表示，在國際局勢快速變化、每天都有新挑戰的關鍵時刻，台美關係顯得格外重要。相信在台美堅實的夥伴關係，以及民間企業、政府與人民共同努力之下，一定能克服當前挑戰，持續深化雙邊關係，並增進兩國人民福祉。

美方 台美關係 談判團隊

