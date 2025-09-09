快訊

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

影／總統宴請立委 盼黨籍立委成為與人民溝通的管道

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
賴清德總統今晚宴請民進黨立委，傍晚時許多立委座車進入總統官邸。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今晚宴請民進黨立委，傍晚時許多立委座車進入總統官邸。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統今晚宴請黨籍立委，民進黨立委陳培瑜晚宴後表示，餐敘中總統跟立委討論了很多議題與方向，也希望府院黨思考如何調整隊形，讓執政團隊所做的事讓人民更有感，51位黨籍立委都是與人民溝通的管道。

陳培瑜表示，當然現在的關稅、風災後的重建、還有很多民生法案等，大家都有交換意見，每位立委也都將民間的聲音表達出來，希望施政能讓人民更有感，51位立委就是51個宣傳網絡，也可以收集民間的意見透過立委來表達，至於財劃法、黨團是否改選等沒有多做討論。

鍾佳濱野表示，行政院推出了很多民生法案，但是需要重新建置宣傳網絡，讓人民聽得到政府的施政成果，就像每位立委的臉書與網絡就是一個宣傳管道。

賴清德總統今晚宴請黨籍立委，晚宴結束後民進黨立委陳培瑜（左起）、張雅琳、鍾佳濱步出總統官邸。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今晚宴請黨籍立委，晚宴結束後民進黨立委陳培瑜（左起）、張雅琳、鍾佳濱步出總統官邸。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今晚宴請黨籍立委，晚宴結束後民進黨立委陳培瑜（中）、張雅琳（右）、鍾佳濱（左）步出總統官邸向媒體說明。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今晚宴請黨籍立委，晚宴結束後民進黨立委陳培瑜（中）、張雅琳（右）、鍾佳濱（左）步出總統官邸向媒體說明。記者潘俊宏／攝影

法案 行政院 鍾佳濱

延伸閱讀

賴清德官邸餐敘 綠委反映關稅、風災地方感受「沒談到黨團改組進度」

影／黃國昌火力全開嗆警「丟臉」 北市警「這原因」主動撤鐵馬護欄

林俊憲才批Meta沒繳稅 鍾佳濱：台灣沒川普要求取消的數位稅

預算中心指追加預算回編率高 綠委：辜負韓國瑜善意解方

相關新聞

賴清德不跟在野對話釀執政敗筆 蘇煥智：只剩政治盤算

據「美麗島電子報」最新民調，賴清德總統信任度僅餘36%，前台南縣長蘇煥智今在直播節目「志聖鮮思」上表示，賴總統為「少數總...

賴清德官邸餐敘 綠委反映關稅、風災地方感受「沒談到黨團改組進度」

賴清德總統循例在立法院開議前，邀請民進黨立委在官邸餐敘，聽取立委們意見，今天是第三梯次。與會立委今天聚焦向賴總統反映，關...

藍營青年拜會日本立憲民主黨青年局 強調台日情誼不變

國民黨今天組團帶領青年前往日本國會，拜會立憲民主黨青年局，針對AI科技、政策傳播、經濟挑戰與青年舞台等議題展開對話；國民...

布局2026地方大選 民進黨選對會10日首度開會

因應2026年地方大選提名作業，民進黨已成立選對會，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，選對會10日將...

財政部：公式錯誤導致統籌款無法分配 應修法解決

針對國民黨黨團質疑新版財政收支劃分法分配公式有問題，去年12月20日立法院三讀通過時，財政部為何能進行中央統籌稅款分配金...

地緣政治風險升 外交部：壯大民主供應鏈、增強韌性是未來方針

外交部、科技、民主與社會研究中心（DSET）與中華經濟研究院（CIER）今（9）日於「SEMICON Taiwan 20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。