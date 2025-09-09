影／總統宴請立委 盼黨籍立委成為與人民溝通的管道

賴清德總統今晚宴請黨籍立委，民進黨立委陳培瑜晚宴後表示，餐敘中總統跟立委討論了很多議題與方向，也希望府院黨思考如何調整隊形，讓執政團隊所做的事讓人民更有感，51位黨籍立委都是與人民溝通的管道。

陳培瑜表示，當然現在的關稅、風災後的重建、還有很多民生法案等，大家都有交換意見，每位立委也都將民間的聲音表達出來，希望施政能讓人民更有感，51位立委就是51個宣傳網絡，也可以收集民間的意見透過立委來表達，至於財劃法、黨團是否改選等沒有多做討論。

鍾佳濱野表示，行政院推出了很多民生法案，但是需要重新建置宣傳網絡，讓人民聽得到政府的施政成果，就像每位立委的臉書與網絡就是一個宣傳管道。 賴清德總統今晚宴請黨籍立委，晚宴結束後民進黨立委陳培瑜（左起）、張雅琳、鍾佳濱步出總統官邸。記者潘俊宏／攝影 賴清德總統今晚宴請黨籍立委，晚宴結束後民進黨立委陳培瑜（中）、張雅琳（右）、鍾佳濱（左）步出總統官邸向媒體說明。記者潘俊宏／攝影

