財政部：公式錯誤導致統籌款無法分配 應修法解決

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部指出，統籌分配稅款較114年度大增89%。圖／聯合報系資料照片
針對國民黨黨團質疑新版財政收支劃分法分配公式有問題，去年12月20日立法院三讀通過時，財政部為何能進行中央統籌稅款分配金額設算。財政部表示，去年三讀當天，審查過程反覆抽換提案並倉促通過，且當天表決通過之版本，與去年11月財政委員會審查通過版本也有不同，財政部無從表達意見。

此外，財政部指出，因新版財劃法分配公式條文有語義及邏輯性問題，當時應立委要求所作初步試算，已於表中敘明是在諸多假設條件下進行的初步設算，並非最後結果，不應與財政部今年8月29日通知地方政府依法實際設算的結果逕予比較。

財政部表示，鑑於新版財劃法第16條之1所訂普通統籌稅款分配公式，分子按本島各市縣及離島分開計算，分母則規定按全部直轄市及縣（市）計算、未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式、未具體明定分配鄉（鎮、市）之核計項目、指標及權重等爭議問題，行政院於今年2月27日移請立法院覆議，力求導正，但立法院於3月12日仍作成決議維持原案。

財政部說，去年底應立法委員要求初步試算，是在一般通念下，以分子、分母一致（即分子按本島各市縣及離島分開計算，分母分別對應按本島19個市縣及離島3縣）計算，假設可全數分配完畢，但於面對實際分配時，在無法律授權的情況下，財政部無法就已明確規定的法律文字做任意的解讀。

針對上述問題，財政部今年8月15日邀集地方政府會商，其中序位分數計分多數地方政府建議採0.2分級距計算、鄉（鎮、市）分配公式沿用現行分配公式，已獲致共識；至於在分母爭議部分，地方政府雖建議採行政解釋等作法，但鑑於分配公式之分母，文義上已明確規定按全部直轄市及縣（市）計算，無法逾越法律明文規定之文義範圍自為解釋，因此分母仍應按全部直轄市及縣市計算。至於無法分配的金額，本質上仍為普通統籌稅款，屬地方政府財源，中央不能移作他用，未來仍應透過修法程序解決。

