賴清德官邸餐敘 綠委反映關稅、風災地方感受「沒談到黨團改組進度」

賴清德總統循例在立法院開議前，邀請民進黨立委在官邸餐敘，聽取立委們意見，今天是第三梯次。與會立委今天聚焦向賴總統反映，關稅戰和風災後復原兩大議題，政府或許做了很多事，但地方上感受有落差，隨著行政團隊人事調整後，要加以強化，拉近與民眾距離。賴總統則回應，行政團隊與立院端要一起繼續為人民努力。

民進黨立委鍾佳濱表示，執政黨這一年多來提出很多福國利民政策，政院也做了很多施政，但立委們能對民眾說的，卻相當有限；顯示在政策說明上，要如何更有效，應該要有所調整。

鍾佳濱也說，關於風災重建，並非如疫情期間口罩、疫苗政策，有口罩、疫苗民眾就會有感，這是更為複雜的全面照顧政策，政府要讓民眾確實感受到，尤其政院、立院到黨部都要串連起來，主打有感施政。

民進黨立委陳培瑜表示，關稅戰影響已慢慢浮現，且各地方、各個產業別的影響程度皆不同，難以一概而論，今天來自不同地區的綠委們逐一向賴總統、行政院長卓榮泰說明，各自選區的產業受關稅衝擊程度，以及需要政院如何去協助。

至於黨團改組進度，與會立委表示，今天完全沒有談論到相關內容，席間大家邊吃喜來登飯店的日式餐點包括花壽司、茶碗蒸、天婦羅等，話題都聚焦在民生議題上，並無著墨關於黨團改組或幹部改選事宜。

今天出席民進黨立委多為新潮流、民主活水，包括鍾佳濱、李昆澤、伍麗華、陳培瑜、張雅琳、王正旭、范雲、徐富癸、許智傑、羅美玲、林俊憲、蔡其昌等人。

