藍營青年拜會日本立憲民主黨青年局 強調台日情誼不變

中央社／ 台北9日電
國民黨青年乘風計畫代表團9日前往日本國會，拜會立憲民主黨青年局，針對AI科技、政策傳播、經濟挑戰與青年舞台等議題展開對話。（國民黨提供）中央社
國民黨青年乘風計畫代表團9日前往日本國會，拜會立憲民主黨青年局，針對AI科技、政策傳播、經濟挑戰與青年舞台等議題展開對話。（國民黨提供）中央社

國民黨今天組團帶領青年前往日本國會，拜會立憲民主黨青年局，針對AI科技、政策傳播、經濟挑戰與青年舞台等議題展開對話；國民黨表示，雙方一致認為，無論在經濟挑戰或國際局勢變化中，唯一不變的是台日青年世代的合作與情誼。

國民黨今晚透過新聞稿表示，國民黨青年乘風計畫代表團今天前往日本國會，拜會立憲民主黨青年局。立憲民主黨在交流中問到，政黨如何運用AI（人工智慧）、大數據與新媒體，將黨內討論與民眾聲音有效傳遞到決策核心，特別關注在國民黨已大量使用AI的情況下，這些工具是否能真正影響政策制定與黨內溝通。

KMT Studio召集人、立委葛如鈞回應，在國民黨主席朱立倫的支持下，國民黨是台灣率先推動AI立法、最重視科技應用的政黨，並已建立共享AI資源，用於整理資訊、傳播政策。

國民黨發言人楊智伃補充，透過AI訓練法案與即時問答，不僅提升政治攻防效率，也能更快回應民眾需求，展現青年世代專業與創新的實務成果。

國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤提及立憲民主黨去年底贏得148席、在大選中如何聚焦民意。對方回應，關鍵在於真正傾聽人民，特別是針對高物價、生活困境展開貼近民意的競選策略。

楊智伃指出，台灣「大罷免大失敗」，顯示唯有理解民意，政黨才能獲得信任，台日經驗各有呼應之處。

楊智伃也說，在朱立倫的推動下，長期給予青年舞台與機會，甚至在會議中要求「40歲以上先不要講話，先讓年輕人發聲」，展現國民黨重視世代接班的實際行動。立憲民主黨青年局對國民黨青年的專業與熱情表達高度肯定，認為台日應持續推動青年世代的交流合作。

