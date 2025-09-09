賴清德不跟在野對話釀執政敗筆 蘇煥智：只剩政治盤算

據「美麗島電子報」最新民調，賴清德總統信任度僅餘36%，前台南縣長蘇煥智今在直播節目「志聖鮮思」上表示，賴總統為「少數總統」，不跟在野溝通就推不了政策，結果賴總統不僅沒跟在野對話，也沒有清楚的政策願景跟改革路線，只剩政治盤算。

作為民進黨前黨員、最後一任台南縣長，蘇煥智表示面對美國關稅、產業等問題，台灣目前產業的嚴重問題是，政府思維仍停留在科學園區模式。園區模式在1980、90年代是很成功的模式，但現在已經是軟體時代，涉及軟硬體系統整合能力，反觀台灣仍停留在硬體、代工製造。全台僅有內湖軟體園區不錯外，中南部都很空乏。時任行政院長蘇貞昌任內，甚至還在推一縣市一科學園區，但這些園區沒有台積電根本撐不了。

蘇煥智說，除了產業外，台灣綠電推行也落後，從蔡政府開始，台灣就在全世界課的碳稅、碳排趨勢中落後。此外，台灣的綠電缺乏人民參與，多由台電獨占，推行速度慢。戰時，電網就會立即崩潰。如台灣能在自家屋頂自行裝設太陽能發電，可以自用或賣台電，並另設儲能裝置，確保戰時有用電韌性。

蘇煥智也分析，賴清德起家可分為兩部分，一是新潮流栽培，二是經營電台；其實賴清德的問政並沒有特色，最主要是地方服務做得好，所以能在台南深耕。賴清德本來2016年就要選總統，但因李全教當選台南市議長，半年不進議會而壞了賴清德的局。賴清德現在最大問題是，本來民進黨在野時就想推國會調查權，而賴清德作為民主運動改革者當總統，本應朝野共推改革，但賴清德反而拒絕跟在野對話，導致政局紛擾。

蘇煥智說，賴清德作為少數總統，如果不跟在野溝通，就推不了政策。賴清德不僅沒跟在野對話，也沒有清楚的政策願景跟改革路線，所以只剩政治盤算。面對川普對等關稅的經貿考驗時，沒有花時間處理對美談判，心思都放在大罷免，只找非財金產業背景的行政院副院長鄭麗君去談，是執政上的一大敗筆。

