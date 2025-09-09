李遠攜手立委參訪法國民議會 深化文化及國會交流

快訊

中央社／ 巴黎9日電

文化部長李遠今天應法國國民議會友台小組之邀，與民進黨立委林楚茵、吳沛憶、林宜瑾、李柏毅及沈發惠組成的台灣與法國國會友好協會一同參訪國民議會，展開文化與國會交流。

法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-NoëlleBattistel）曾於6月率團訪台，並與李遠相談甚歡，交換包含文化幣等議題。今天巴緹斯黛另有要事無法到場，特別透過視訊連線表示，「台灣與法國交流頻繁，關係密切，我們分享包括民主、自由與開放的共同價值，希望與台灣作更深度交流。」

台灣與法國國會友好協會會長林楚茵表示，現場大家都是老朋友，雙方已持續交流。林楚茵說，早在2022年立法院就推動「香檳關稅合理化」，將法國香檳關稅從20%調降到10%，「在全球關注關稅的同時，我們正通過國會的力量與法國搭起友誼的橋梁。」

沈發惠表示，這幾年法國對於台灣更加關心，身為民意代表他感受很深，「台灣非常渴望與世界分享民主價值，台灣的民主相當年輕，只有40年，當年我們都是大學生，法國的民主歷史給我們很大的啟發與鼓舞。」沈發惠說，除了互相分享，也希望可以全方位動起來，深化兩國之間的感情。

林宜瑾表示，很感謝法國這幾年對台灣各方面的支持，台灣專注半導體產業，與法國是重要夥伴，未來也希望深化科研交流，不管是在太空產業、再生能源與AI交流等方面，都希望可以進一步合作，維繫兩國友誼。

吳沛憶發言先用法文簡單自我介紹，她提到大家身上都帶著Team Taiwan的徽章，未來希望台灣與法國能定期深度交流，深化情誼。

李柏毅表示，台灣跟法國一樣熱愛自由，「我來自高雄，高雄將從各種零件工廠轉型成度假港灣，需要法式生活，未來希望可以藉由國會交流，有更多往來。」

法國國民議會友台小組副主席馬蒂諾（EricMartineau）表示，「文化是兩國之間的重要橋梁，期待法國中心計畫可以逐步落實，持續介紹法國從文化到飲食的多種面向。」

李遠致詞表示，6月時訪團成員外交委員會副主席聖珀（Laetitia Saint-Paul）曾問他，「台灣如何保有文化韌性來抵抗中國？」他認為，讓世界看見台灣跟中國是不一樣的文化、不一樣的國家，讓世界看見在自由土地中生長出來的文化藝術，究竟是什麼面貌，這就是歐洲台灣文化年最核心的理念。

李遠表示，未來希望有更多台灣的年輕藝術家參與法國與歐洲的文化活動，「我們之間的連結，就是自由、民主、人權，這是我們雙方最重視的價值。」

法國 李遠 林楚茵

