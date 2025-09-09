布局2026地方大選 民進黨選對會10日首度開會

因應2026年地方大選提名作業，民進黨已成立選對會，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，選對會10日將首度召開會議。

民進黨3日已成立「2026年選舉對策委員會」，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包括王定宇、張宏陸、陳茂松、莊瑞雄、陳培瑜、林益邦、劉維鈞共9人。

兼任民進黨主席的總統賴清德並要求黨內爭取提名過程嚴禁相互攻訐、傷害黨形象，全力打贏2026年地方大選。

選對會成員已陸續收到通知，10日中常會前將召開首次會議。有選對會委員表示，通知並未說明議程，不過，選舉期程逐漸逼近，的確要趕快作業。

另外，黨內人士也表示，2026年選舉對策委員會10日上午將召開首次會議，依照以往慣例，第一次會議建立工作規範、建立各責任區分區督導，例如雲嘉南區或高屏區等。

