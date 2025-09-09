聽新聞
0:00 / 0:00
布局2026地方大選 民進黨選對會10日首度開會
因應2026年地方大選提名作業，民進黨已成立選對會，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，選對會10日將首度召開會議。
民進黨3日已成立「2026年選舉對策委員會」，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包括王定宇、張宏陸、陳茂松、莊瑞雄、陳培瑜、林益邦、劉維鈞共9人。
兼任民進黨主席的總統賴清德並要求黨內爭取提名過程嚴禁相互攻訐、傷害黨形象，全力打贏2026年地方大選。
選對會成員已陸續收到通知，10日中常會前將召開首次會議。有選對會委員表示，通知並未說明議程，不過，選舉期程逐漸逼近，的確要趕快作業。
另外，黨內人士也表示，2026年選舉對策委員會10日上午將召開首次會議，依照以往慣例，第一次會議建立工作規範、建立各責任區分區督導，例如雲嘉南區或高屏區等。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言