布局2026地方大選 民進黨選對會10日首度開會

中央社／ 台北9日電
民進黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

因應2026年地方大選提名作業，民進黨已成立選對會，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，選對會10日將首度召開會議。

民進黨3日已成立「2026年選舉對策委員會」，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包括王定宇、張宏陸、陳茂松、莊瑞雄、陳培瑜、林益邦、劉維鈞共9人。

兼任民進黨主席的總統賴清德並要求黨內爭取提名過程嚴禁相互攻訐、傷害黨形象，全力打贏2026年地方大選。

選對會成員已陸續收到通知，10日中常會前將召開首次會議。有選對會委員表示，通知並未說明議程，不過，選舉期程逐漸逼近，的確要趕快作業。

另外，黨內人士也表示，2026年選舉對策委員會10日上午將召開首次會議，依照以往慣例，第一次會議建立工作規範、建立各責任區分區督導，例如雲嘉南區或高屏區等。

賴清德不跟在野對話釀執政敗筆 蘇煥智：只剩政治盤算

據「美麗島電子報」最新民調，賴清德總統信任度僅餘36%，前台南縣長蘇煥智今在直播節目「志聖鮮思」上表示，賴總統為「少數總...

布局2026地方大選 民進黨選對會10日首度開會

因應2026年地方大選提名作業，民進黨已成立選對會，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，選對會10日將...

統籌款分配爭議 國民黨團嗆政院：有問題為何有試算

去年年底修正「財政收支劃分法」，今年計算地方統籌分配稅款時，有縣市反映短少，例如雲林少27億，連江縣分配款也不增反減。行...

賴清德盼突破同溫層 國民黨：執政無能就「賴」給別人？

大罷免失利，賴清德總統日前接受媒體專訪提五大法則突破同溫層。國民黨批評，賴清德政府執政以來一直與民意背道而馳，根本沒有搞...

卓榮泰邀談財劃法藍白16首長明先會商 政院列三爭議尋解方

新版財劃法已三讀上路，但中央與地方對統籌分配稅款金額有意見，台北市長蔣萬安等16位在野縣市長明天將舉行聯合記者會，先凝聚...

16個縣市長明天新版財劃法、補助款記者會 鍾東錦3分鐘要這樣說

新版財政收支劃分法、補助款，苗栗縣長鍾東錦認為充滿不確定性，無法明確編列配合款，恐面臨預算編列與財源籌措等多重困境，明天...

