聽新聞
0:00 / 0:00

藍白16縣市明北上喊話 張麗善發聲：中央不要拿了好幾支刀亂砍

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左）上月29日砲轟「中央要讓地方斷炊」後，隔日與行政院長卓榮泰（右）同台，兩人交談近三分鐘。張麗善表示，卓院長說會處理預算的平衡，要她不要太擔心。圖／本報資料照
雲林縣長張麗善（左）上月29日砲轟「中央要讓地方斷炊」後，隔日與行政院長卓榮泰（右）同台，兩人交談近三分鐘。張麗善表示，卓院長說會處理預算的平衡，要她不要太擔心。圖／本報資料照

藍白16縣市首長或副首長明天將赴台北舉行記者會，呼籲中央盡速處理財政收支劃分法爭議及補助款問題，中央核定雲林統籌分配稅款比預期短少27億，縣長張麗善明將出席記者會，並提出中央公開統籌分配稅款計算公式、恢復一般補助款、計畫型補助自籌款依縣市財力等級核定三項訴求，請中央「不要右手給，左手刪，拿了好幾支刀亂砍」。

中央日前公布統籌分配稅款，雲林縣比預期短少27億元，加上一般補助款幾乎刪減、計畫型補助款前景未明，縣府預估財政缺口將擴大，恐癱瘓縣政推動，張麗善為此多次向中央喊話。

張麗善說，財劃法修正的美意是增加地方稅收，以利基礎建設執行，但中央左手財劃法通過，右手將一般補助款扣掉，想方設法苛扣地方經費，基本開銷都被刪除，「叫我們不能開伙？」，就連計畫型補助也沒有一定標準，只能看中央臉色，任中央宰割，更別提各部會已逕行刪減預算，例如農水路更新預算刪減瘦下不到一成，「根本拿了好幾支刀亂砍」。

張麗善明將出席16縣市聯合記者會，並提出三大訴求，第一，行政院認為財劃法計算公式有缺失，公式到底有什麼問題、如何計算，為何跟本來的基礎分配不同，應公開透明。第二，按照法定預算規定恢復一般補助款，平衡各縣市預算基本開銷。第三，計畫型補助應依據縣市政府財力核定自籌款額度。

張麗善說，希望中央不要違背財劃法修正的美意，應平衡地方預算，讓各縣市政策能順利推動，才是人民之福。

補助款 張麗善 財劃法

延伸閱讀

影／班班有冷氣電費雙殺雲林年增支出1.5億元 張麗善：中央苛扣地方

統籌分配款 張麗善批「中央左手給右手扣」卓榮泰：我會處理

下班前突擊？中央統籌分配稅款少給雲林27億 張麗善：要讓地方斷炊嗎

中央補助改由部會逐案審查 張麗善：中央集權集錢淪為黑箱

相關新聞

賴清德不跟在野對話釀執政敗筆 蘇煥智：只剩政治盤算

據「美麗島電子報」最新民調，賴清德總統信任度僅餘36%，前台南縣長蘇煥智今在直播節目「志聖鮮思」上表示，賴總統為「少數總...

賴清德官邸餐敘 綠委反映關稅、風災地方感受「沒談到黨團改組進度」

賴清德總統循例在立法院開議前，邀請民進黨立委在官邸餐敘，聽取立委們意見，今天是第三梯次。與會立委今天聚焦向賴總統反映，關...

藍營青年拜會日本立憲民主黨青年局 強調台日情誼不變

國民黨今天組團帶領青年前往日本國會，拜會立憲民主黨青年局，針對AI科技、政策傳播、經濟挑戰與青年舞台等議題展開對話；國民...

布局2026地方大選 民進黨選對會10日首度開會

因應2026年地方大選提名作業，民進黨已成立選對會，由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，選對會10日將...

財政部：公式錯誤導致統籌款無法分配 應修法解決

針對國民黨黨團質疑新版財政收支劃分法分配公式有問題，去年12月20日立法院三讀通過時，財政部為何能進行中央統籌稅款分配金...

地緣政治風險升 外交部：壯大民主供應鏈、增強韌性是未來方針

外交部、科技、民主與社會研究中心（DSET）與中華經濟研究院（CIER）今（9）日於「SEMICON Taiwan 20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。