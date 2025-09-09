赴歐首站訪愛爾蘭 江啟臣盼半導體供應鏈更緊密合作

快訊

中央社／ 台北9日電

立法院副院長江啟臣7日起率團訪歐，首站到愛爾蘭進行國會外交行程。江啟臣說，美國關稅政策造成國際貿易環境劇烈變動及不確定性升高，台愛更應攜手應對，未來在半導體供應鏈上，可展開更緊密的合作。

立法院透過新聞稿表示，江啟臣7日率跨黨派立委訪問團，展開歐洲第一站愛爾蘭國會外交行程，與愛爾蘭政要進行午餐會，雙方就台愛合作、產業發展及國際參與等議題深入交流。

江啟臣說，台灣與愛爾蘭共享自由、民主、法治及人權等普世價值，並且在經濟上高度依賴國際貿易與高科技產業，兩國政經體制相近、理念契合。雖然地理距離遙遠，但共享的核心價值卻讓彼此「零距離」。

江啟臣提到，去年與今年7月曾兩度在立法院接待愛爾蘭國會訪團，雙方交流熱絡；感謝愛爾蘭國會議員多次在國際場合發表挺台言論，並建議恢復在台設立代表機構，以及支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），展現堅實友台情誼，令人感佩。

針對全球經貿挑戰，江啟臣指出，美國對等關稅政策造成國際貿易環境劇烈變動及不確定性升高，台愛更應攜手應對。愛爾蘭5月公布「矽島：國家半導體戰略」，台灣是全球晶圓製造核心，雙方發展方向一致，未來在半導體供應鏈上可展開更緊密的合作。

立法院表示，8日上午江啟臣一行前往駐愛爾蘭台灣代表處，聽取業務簡報；中午與愛爾蘭國會友台小組秘書長、參議員威爾森（Diarmuid Wilson）、參議員克勞威爾（Gerard Craughwell）、參議員戴維特（Aiden Davitt）共進午餐，雙方就加強國會交流與深化民主夥伴關係進行討論。

江啟臣指出，台灣與愛爾蘭在2024年都舉行國會大選，展現民主活力，也開啟兩國國會交流的新契機，期盼與愛爾蘭攜手應對各種挑戰，讓國會外交成為連結人民、深化友誼的堅實橋梁。

江啟臣重申，台灣殷切期盼愛爾蘭早日恢復設立代表機構。近年台歐交流涵蓋經貿投資、環保、衛生、文化、教育與科技等領域，如果愛爾蘭重設代表處，必能促進雙邊合作再升級。

