日本缺米台灣捐贈 山口縣知事盼深化與台交流

中央社／ 台北9日電

因應日本缺米，印太戰略智庫執行長矢板明夫等人發起活動，捐贈台灣米「台南11號」給日本山口縣等地。山口縣知事村岡嗣政說，「台南11號」來自嘉南地區，也是八田與一當初建水庫而受惠的地方，希望山口縣未來能更頻繁與台灣交流。

因應日本缺米且米價上漲，矢板明夫等人組織訪問團，捐贈共20噸台灣稻米「台南11號」給已故前日本首相安倍晉三的家鄉山口縣、以及八田與一的故鄉石川縣，分別作為學校午餐與提供給地震災民使用。

白米捐贈儀式今天在日本山口縣廳舉行，包括矢板明夫、擔任訪問團長的前衛生署長涂醒哲、台日產經友好促進會長葉建揚、台日交流高座之友會會長何敏豪、森晨貿易公司老闆許清風、台灣獅子會基金會創辦人邱文彬等人出席，與山口縣知事村岡嗣政、山口縣議會議長柳居俊學交流。

涂醒哲致詞表示，在日本缺米且比較貴時，台灣有機會送米，能表示長久以來對日本最大的敬意與感謝，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，台灣送日本口罩、日本也送台灣疫苗，可說是善的循環。而這次捐獻蓬萊米，也是過去由日本帶到台灣改良而成，希望台日友誼越來越好，也讓亞太地區安全更加穩固。

村岡嗣政致詞時，先以中文說出「大家好，歡迎來到山口縣」並接著表示，在日本稻米不足的艱難時刻，台灣剛好送米，衷心感謝台灣慷慨捐贈稻米給山口縣的孩子。涂醒哲提到台日雙方在疫情時互相幫忙、以及善的循環等，這也造就了這次贈送台灣米給山口縣。

村岡嗣政說，當初因台灣水災頻繁，八田與一在台南蓋水庫，讓嘉南地區成為稻米豐富的地方，今天受贈的「台南11號」也出自那裡；雖然八田與一在台灣很有名，但在日本知道的人不多，而八田與一是石川縣人，先前在能登半島地震時，台南也捐了很多錢給石川縣，真的非常感謝，希望雙方友誼越來越深化。

村岡嗣政指出，山口縣希望能盡微薄之力，與台灣未來交流更加頻繁，也希望台灣與日本關係越來越好。

柳居俊學則說，他聽聞有台灣米是由日本米改良，當初日本人在品種改良時付出相當大的心力，而台灣米就成為友誼的象徵，他希望下個世代生活在山口縣的年輕人們能品嚐到難能可貴的台灣米，也藉著這次機會讓山口縣與石川縣的學生與台灣更親近。

日本 台南 八田與一

