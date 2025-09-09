民進黨批無民主法治素養 凌濤：社會不信賴司法

國民黨智庫副執行長凌濤昨天說，民眾黨前主席柯文哲交保，賴政府下一步也應釋放國民黨黨工，還給台灣司法乾淨空間。對此，民進黨發言人戴瑋姍今天表示，凌濤跳出來胡亂護航，犯下「三盲」，毫無邏輯與基本民主法治素養。

對此，凌濤發布新聞稿指出，根據國民黨5月公布的民調數字，高達48%民眾認為檢調針對國民黨辦案司法不公，而認為檢調公正查案的僅有36%，顯見社會各界對於司法的不信賴其來有自，更是民眾真實的感受，賴總統卻執意縱容司法不公。

凌濤指出，其中有關連署過程的「錯、偽、抄、假」，司法應公正地調查，可是民眾感受是「辦藍不辦綠」，甚至牽涉「個資法」案件卻動輒以大搜索、大羈押等不符比例的手段進行司法清算，相信全體國人並不認同，也與過去相同案件的偵辦方式大相徑庭，確有政治鑿痕。

戴瑋姍今天透過新聞稿指出，首先是法盲。嫌犯是否續押或釋放，屬於司法機關的權責，與行政部門無關。但凌濤深受「黨國思維」影響，誤以為政黨可以干涉司法，扭曲事實，誤導社會大眾。

她說，其次是理盲。在國民黨偽造連署書案中，已有超過2萬份偽造的鐵證，且多數黨工認罪，但至今仍未見幕後指使者現身，更聽不到國民黨中央與黨主席朱立倫的一句道歉。

戴瑋姍說，最後是眼盲。綠電相關弊案中，遭起訴、判刑的多為國民黨籍人士，相關案件檢調單位仍在偵辦中，凌濤卻選擇性失明，對自家弊案避而不談。司法應回歸法律與事實，而非任由國民黨一再操弄雙重標準。

