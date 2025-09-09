快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

民進黨批無民主法治素養 凌濤：社會不信賴司法

中央社／ 台北9日電
國民黨智庫副執行長凌濤呼籲賴政府釋放國民黨黨工。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫副執行長凌濤呼籲賴政府釋放國民黨黨工。圖／聯合報系資料照片

國民黨智庫副執行長凌濤昨天說，民眾黨前主席柯文哲交保，賴政府下一步也應釋放國民黨黨工，還給台灣司法乾淨空間。對此，民進黨發言人戴瑋姍今天表示，凌濤跳出來胡亂護航，犯下「三盲」，毫無邏輯與基本民主法治素養。

對此，凌濤發布新聞稿指出，根據國民黨5月公布的民調數字，高達48%民眾認為檢調針對國民黨辦案司法不公，而認為檢調公正查案的僅有36%，顯見社會各界對於司法的不信賴其來有自，更是民眾真實的感受，賴總統卻執意縱容司法不公。

凌濤指出，其中有關連署過程的「錯、偽、抄、假」，司法應公正地調查，可是民眾感受是「辦藍不辦綠」，甚至牽涉「個資法」案件卻動輒以大搜索、大羈押等不符比例的手段進行司法清算，相信全體國人並不認同，也與過去相同案件的偵辦方式大相徑庭，確有政治鑿痕。

戴瑋姍今天透過新聞稿指出，首先是法盲。嫌犯是否續押或釋放，屬於司法機關的權責，與行政部門無關。但凌濤深受「黨國思維」影響，誤以為政黨可以干涉司法，扭曲事實，誤導社會大眾。

她說，其次是理盲。在國民黨偽造連署書案中，已有超過2萬份偽造的鐵證，且多數黨工認罪，但至今仍未見幕後指使者現身，更聽不到國民黨中央與黨主席朱立倫的一句道歉。

戴瑋姍說，最後是眼盲。綠電相關弊案中，遭起訴、判刑的多為國民黨籍人士，相關案件檢調單位仍在偵辦中，凌濤卻選擇性失明，對自家弊案避而不談。司法應回歸法律與事實，而非任由國民黨一再操弄雙重標準。

司法 凌濤 國民黨

延伸閱讀

籲賴政府釋放國民黨黨工 藍綠陣營隔空對嗆

柯文哲交保後 凌濤籲釋放國民黨工 組跨黨派調委會查弊

柯文哲獲交保 凌濤：賴政府下一步應釋放國民黨黨工

「零日攻擊」導演嗆告國民黨 凌濤：直球對決堅持揭弊

相關新聞

卓榮泰邀談財劃法藍白16首長明先會商 政院列三爭議尋解方

新版財劃法已三讀上路，但中央與地方對統籌分配稅款金額有意見，台北市長蔣萬安等16位在野縣市長明天將舉行聯合記者會，先凝聚...

邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見

民進黨立委邱議瑩今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，過去一年多來，民進黨立院黨團在修法攻防中遭遇重大衝擊...

統籌款分配爭議 國民黨團嗆政院：有問題為何有試算

去年年底修正「財政收支劃分法」，今年計算地方統籌分配稅款時，有縣市反映短少，例如雲林少27億，連江縣分配款也不增反減。行...

賴清德盼突破同溫層 國民黨：執政無能就「賴」給別人？

大罷免失利，賴清德總統日前接受媒體專訪提五大法則突破同溫層。國民黨批評，賴清德政府執政以來一直與民意背道而馳，根本沒有搞...

全民健保新掌門！新任健保署長陳亮妤接棒 醫界寄予五大期待

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長。擔任監交人的衛福部長石崇良說，一個人就任新的職位是最高...

雙城論壇確定要辦 蔣萬安形容兩岸「千絲萬縷、密不可分」

先前傳出雙城論壇將於9月25、26日舉辦，台北市長蔣萬安今被問到並未證實，僅表示目前還在幕僚作業階段，但強調兩岸關係「千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。