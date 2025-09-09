快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

傳蔡英文訪日 蔡辦：私人行程、無可奉告

中央社／ 台北9日電
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文傳出前往日本訪問，對此，蔡英文辦公室今天說，「私人行程、無可奉告」。

蔡英文卸任後，已先後訪問歐洲兩趟，先前也傳出計劃到訪日本。

對於外傳蔡英文今天已抵達日本，蔡英文辦公室今天低調表示，「私人行程、無可奉告」。

已故前總統李登輝卸任後，也曾多次訪日。

