統籌款分配爭議 國民黨團嗆政院：有問題為何有試算
去年年底修正「財政收支劃分法」，今年計算地方統籌分配稅款時，有縣市反映短少，例如雲林少27億，連江縣分配款也不增反減。行政院方面將矛頭指向公式錯誤，行政院發言人李慧芝也指有超過300億元無法完成分配。國民黨立院黨團今下午表示，請財政部先回應社會及各縣市政府，如果立法院通過的版本有問題，為何在財劃法修法審查時，當時財政部及各縣市政府均試算出各縣市分配金額。
國民黨團進一步質疑，為何在立法院修法時，行政院就是不拿出行政院修法版本？行政院及財政部在立法院完成修法三讀時，當時未說公式有問題、部分金額無法分配，財政部更依修法版本提出各縣市試算的分配數，並提供各界參考，中央社並大幅報導，行政院長卓榮泰是忘記了，還是害怕想起來？
國民黨團表示，行政院現在卻突然說，超過300億元無法完成分配，要重新修法才能解決。國民黨團要問，如果今天立法院配合行政院修正分配公式，明天會不會又說今日的修法有問題？國民黨團更要問卓榮泰院長？行政院是無能不會算？還是又想搞分化地方政府那一套？民進黨到現在還不知反省，不知民意所向嗎？
國民黨團指出，行政院遲遲不肯依法從中央撥3千多億給地方，用各種方式拖延，現在藉口超過300億無法分配，明日會不會又有其他的藉口拖延不發。裝睡的人叫不醒，請行政院立刻公布相關細節，大家公開比對 ，只會放話不是解決問題的方式。難道現在行政院如此惡搞就是賴清德口中的朝野「休養生息」？
財劃法稅款分配攸關全國各縣市政府的財政收支、地方建設及弱勢民眾的急難扶助，請卓榮泰院長、主計總處放下成見、黨派立場，好好與地方縣市政府溝通協商，才是正本清源之道。
