賴清德盼突破同溫層 國民黨：執政無能就「賴」給別人？
大罷免失利，賴清德總統日前接受媒體專訪提五大法則突破同溫層。國民黨批評，賴清德政府執政以來一直與民意背道而馳，根本沒有搞清楚人民的期待到底是什麼，批評賴政府執政無能就「賴」給別人？聽不見民意，只能甩鍋給中共。
國民黨指出，賴清德總統在媒體專訪中宣稱，政府和人民溝通不良，他竟然把原因歸咎於「同溫層效應」以及中國散布錯假訊息，強調必須加強突破。
國民黨表示，大惡罷、關稅問題、錯誤能源政策、青年低薪、詐騙橫行，這些都是人民真實的痛點。結果政府的態度不是解決，而是推責、甩鍋，甚至淪為最大假訊息製造者。
國民黨表示，面對批評指教，賴清德應該正面承擔，提出解方，不是凡事都推給「中共假訊息、中共威脅」，把國內施政失敗的責任全都賴給中共，荒謬至極。
國民黨表示，真正讓政府困在「同溫層」的不是演算法，也不是假訊息，而是賴清德自己聽不見人民的聲音。當人民的憤怒與失望持續累積，賴清德卻始終活在自我催眠裡，這才是最危險的溝通斷層。
國民黨表示，假訊息不是政府無能的擋箭牌，如果執政者繼續無視民意、推卸責任，不管喊多少次「突破同溫層」，都只會離人民越來越遠。
