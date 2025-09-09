快訊

卓榮泰邀談財劃法藍白16首長明先會商 政院列三爭議尋解方

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。資料照，記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰。資料照，記者黃仲裕／攝影

新版財劃法已三讀上路，但中央與地方對統籌分配稅款金額有意見，台北市長蔣萬安等16位在野縣市長明天將舉行聯合記者會，先凝聚共識。行政院今天羅列新版財劃法三項爭議，並透露相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，行政院長卓榮泰將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。

蔣萬安等16位藍白各縣市首長，於明日下午2時在台北市生計園區召開「16縣市聯合記者會共同參與呼籲中央恢復一般性補助款」記者會，預料將會針對統籌分配稅款、地方一般性補助款申請制度、計畫型補助款分配方式等提出看法。

行政院發言人李慧芝今天指出，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題。第一是公式錯誤，導致統籌分配稅款有345億無法完全分配，離島問題更加嚴重；第二，事權沒有隨錢調整，各地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到了地方、事卻還在中央。

李慧芝續指，第三的問題是，富者越富、城鄉差距更大，調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平的現象。

李慧芝表示，當時為了解決這些問題，行政院曾經提過覆議，但遭到立法院否決，行政院感到遺憾；此外，中央財源大幅減少，必須將有限的資源分配給其他城鄉差距被拉大的地方政府，對於這些爭議，目前相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，卓揆將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。

邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見

民進黨立委邱議瑩今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，過去一年多來，民進黨立院黨團在修法攻防中遭遇重大衝擊...

盧秀燕揪藍白16縣市明天北上發聲 籲中央統籌款、補助款要公開、公平

藍白16縣市首長或副首長明天將赴台北舉行記者會，呼籲中央盡速處理財政收支劃分法爭議及補助款問題。據了解，台中市長盧秀燕是...

新任健保署長交接 陳亮妤上任揭四大施政面向…首重財務多元挹注

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長。陳亮妤表示，健保今年邁入第30年，但面臨急重難罕醫師人...

財劃法公式爆爭議 藍白16縣市首長明開記者會…蔣萬安曝由「她」召集

立法院去年底三讀通過「財政收支劃分法」修正案，但財政部近日公布明年各地方統籌分配稅款，各地算法與中央不同，離島與雲林等縣...

柯文哲再戰2028？誤判情勢恐為藍白合埋下變數

被羈押一年多的柯文哲，9月8日終於步出北院，也讓民眾黨支持者和小草為之振奮，甚至已開始期待柯文哲能夠參選2028年的總統。然而，這很可能會讓柯文哲誤判情勢，自認為有機會可以再度挑戰總統大位。以柯文哲的能量，想要在大選中東山再起，絕非難事，但前提是他必須先擺脫官司的糾纏。

四小黨簽聯合宣言 盼突破藍綠白框架

「台灣需要民進黨以外的本土勢力新選擇！」時代力量、台灣基進、綠黨與小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）9日召開記者會，簽署政黨合作宣言。時力黨主席王婉諭強調，盼四黨合作，在不同選區推出四黨一起背書、能讓民眾毫不猶豫支持的人選，可以不再含淚投票。基進黨主席王興煥也說，希望集結本土在野能量，扳倒亂政藍白。

