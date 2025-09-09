卓榮泰邀談財劃法藍白16首長明先會商 政院列三爭議尋解方

新版財劃法已三讀上路，但中央與地方對統籌分配稅款金額有意見，台北市長蔣萬安等16位在野縣市長明天將舉行聯合記者會，先凝聚共識。行政院今天羅列新版財劃法三項爭議，並透露相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，行政院長卓榮泰將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。

蔣萬安等16位藍白各縣市首長，於明日下午2時在台北市生計園區召開「16縣市聯合記者會共同參與呼籲中央恢復一般性補助款」記者會，預料將會針對統籌分配稅款、地方一般性補助款申請制度、計畫型補助款分配方式等提出看法。

行政院發言人李慧芝今天指出，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題。第一是公式錯誤，導致統籌分配稅款有345億無法完全分配，離島問題更加嚴重；第二，事權沒有隨錢調整，各地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到了地方、事卻還在中央。

李慧芝續指，第三的問題是，富者越富、城鄉差距更大，調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平的現象。

李慧芝表示，當時為了解決這些問題，行政院曾經提過覆議，但遭到立法院否決，行政院感到遺憾；此外，中央財源大幅減少，必須將有限的資源分配給其他城鄉差距被拉大的地方政府，對於這些爭議，目前相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，卓揆將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。

商品推薦