日本眾議員：立憲民主黨將持續挺台加入CPTPP

中央社／ 台北9日電

日本立憲民主黨眾議員團訪台，外交部長林佳龍接見時表示，台日產業結構互補，盼在關鍵領域合作並協助第三國發展。眾議員太榮志則指出，立憲民主黨將持續推動協助台灣加入CPTPP。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於8日接見日本立憲民主黨眾議員太榮志、吉田晴美、大築紅葉及酒井菜摘一行4人，雙方就日本政情、經濟合作、觀光、教育文化及台日雙方共同關切議題廣泛交換意見。

林佳龍表示，歡迎日本立憲民主黨再次率團訪台，展現對台灣的堅定支持，並特別感謝太榮志於今年4月在國會呼籲日本政府邀請台灣參加2027年橫濱國際園藝博覽會。

林佳龍指出，台日關係向來緊密友好，雙方產業結構互補，期盼未來在關鍵領域攜手合作，形成聯合艦隊，共同協助第三國發展，以強化供應鏈韌性。

太榮志致詞時表示，立憲民主黨為日本第一大在野黨，高度重視與台灣的友好關係，並堅信台日合作交流是不分黨派；立憲民主黨長期主張自由貿易體制，前首相、黨代表野田佳彥過去曾多次公開表達支持台灣加入「跨太平洋合作夥伴全面進步協定」（CPTPP），未來該黨亦將持續推動協助台灣加入該協定。

外交部說明，訪團此行除拜會林佳龍外，另與立法委員、學術界及商界代表等各界人士晤談，就深化台日各領域交流及區域情勢等議題交換意見。

外交部強調，台灣與日本共享自由、民主、法治及人權等普世價值，互為重要夥伴及友人。該訪團團員均為日本第一大在野黨成員，以具體行動展現對台灣的支持。台灣期盼在既有良好基礎上，持續與日本朝野政黨深化實質合作，共同維護印太地區的和平、穩定與繁榮。

日本 外交部 台日關係

