日本立憲民主黨訪民進黨 徐國勇盼深化民主聯盟

民進黨秘書長徐國勇、民進黨立委邱議瑩、李坤城今天在民進黨中央黨部會見日本立憲民主黨訪團。徐國勇說，台日應攜手合作，為和平貢獻力量，共同守護區域安全。

民進黨今天發布新聞稿指出，訪團成員包括日本立憲民主黨眾議員太榮志、吉田晴美、酒井菜摘及大築紅葉，雙方探討如何強化政黨交流，深化台日關係，並推進共享的民主自由價值，促成區域和平穩定。

訪團成員讚賞台灣的女性參政率，強調自由與平等相輔相成，進步價值及多元代表，是民進黨與立憲民主黨的共享價值，他們也好奇同屬國會少數的民進黨，如何推動政策。

徐國勇表示，台灣政壇女性表現優秀，台灣過去10年來，在女性前總統及現任總統2年帶領下，人均GDP已直超日韓。

邱議瑩說，執政黨在推動惠民政策時，勢必受朝小野大的國會局勢影響；與其他國家不同的是，台灣同時也面臨中國因素，但她相當感謝日本長期的外交支持。

李坤城表示，今天恰好是台灣運動日，也是運動部成立的日子，由年僅30歲的奧運金牌得主李洋出任運動部長，象徵內閣年輕化。

李坤城感謝立憲民主黨的日本前首相野田佳彥對台海穩定的重視，以及對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、參與世界衛生大會（WHA）的支持；期盼台日能建立共同防災機制，在抵抗中國灰色侵擾議題，有更多海巡、海底電纜等領域合作。

針對中國軍事擴張對東海及台灣構成威脅，徐國勇表示，台日應攜手合作，為和平貢獻力量，共同守護區域安全。

徐國勇說明，台灣政府今年提出的總預算中，國防預算已達GDP 3.32%，並預期在2030年前達到5%。他希望，台日合作能在現有的觀光、經濟上更進一步，在工業、區域安全及對抗假訊息上有多交流，成為真正「海島聯繫」的國家，攜手維護民主體系；他相信，這種合作不僅對台日、區域安全有益，全世界都將因此受惠。

