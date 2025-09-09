全民健保新掌門！新任健保署長陳亮妤接棒 醫界寄予五大期待

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長。擔任監交人的衛福部長石崇良說，一個人就任新的職位是最高興的時候，另一個就是卸任時也十分高興，但他即便今天正式卸任健保署長，仍無法開心，因為剛接下部長的職務，此為莫大的責任。

石崇良說，新任健保署長陳亮妤十分年輕，大家對她不陌生，回想自己42歲接任衛福部醫事處長，也是莽莽撞撞，因有許多前輩的指導，不用太擔心，且有一顆熾熱、願意奉獻的心，落實各項需求及外界期待，這是最大的利基。

石崇良指出，接任衛福部醫事處長時，最怕的是藥酒癮防治、性侵等議題，但陳亮妤的專長就是成癮防治「這是最困難的」，而她選擇最困難的公衛問題，非常令人欽佩，並於新冠肺炎期間，跨出舒適圈接受挑戰，在防疫第一線積極投入，陸續心健司司長、健保署副署長，並持續推動健保改革，期望2030年癌症死亡率降低三分之一、慢性病888計畫、分級醫療、全人照顧、社區照顧等。

石崇良也感謝健保署另一名副署長龐一鳴，他說，龐是在開會時，唯一可以叫他停下來的人，說話非常有見地「時常講實話」，新冠疫情期間擔任資訊處長，那時旅遊史（Travel history）、職業別(Occupation)、接觸史（Contact history）及是否群聚(Cluster)等（TOCC）資訊，或是邊境旅遊史，健保卡註記買口罩、快篩、PCR篩檢、疫苗接種紀錄、各國通關等，貢獻非常大，往後健保改革是承先啟後、一棒接一棒，改革永遠不嫌晚。

陳亮妤今特別邀請前副總統陳建仁、和信治癌中心醫院董事長黃達夫、台北榮總院長陳威明於典禮上致詞。陳建仁說，新冠疫情期間，全民健保扮演重要角色，並給予6個錦囊妙計，包含智慧、仁慈、勇氣、謙卑、感恩與團結，帶領健保進一步融入健康促進概念。

陳建仁認為，因為台灣健保是政府經營，與疾管署、國健署整合較容易，這種合作模式遠比商業保險模式來得高效，如果採取商業保險方式，可能需要3年時間，而台灣卻能在3天內完成健保體系與防疫體系的融合，這正是防疫成功的要素之一。

黃達夫說，新任健保署長應勇敢改革，推動全民健康，雖然面對中國大陸的威脅，健康就是最好的武器。

台北榮總院長陳威明說，他今天前來致詞可能與他的綽號「陳健保」有關，他身為骨癌的醫師，常到全世界演講提到，國內骨癌的存活率領先各國，原因是台灣有全民健保，包括手術、藥物都有健保給付，但如今面對健保財務壓力、美國藥品關稅等，仍是充滿挑戰。

陳威明身為公立醫院協會理事長，對於新任健保署長陳亮妤有五大期待，第一、針對醫護人力短缺，期待健保署持續推動「不同工、不同酬」，留住所有醫事人員，他更提到美國外科學院指出，外科醫師的壽命低於其他科別，也希望「不同命、不同酬」；其次，健保給付藥品需依據實證醫學，節省健保有限資源；第三、落實分級醫療，避免輕症患者湧入醫學中心；第四、幫助偏鄉、離島等公立醫院，健保應給予多支持、多挹注；最後是，希望健保點值穩定長長久久。

商品推薦