雙城論壇確定要辦 蔣萬安形容兩岸「千絲萬縷、密不可分」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
傳出雙城論壇將於9月25、26日舉辦，台北市長蔣萬安今被問到並未證實，僅表示目前還在幕僚作業階段，但強調兩岸關係「千絲萬縷、密不可分」，應在符合「憲法」和「兩岸人民關係條例」精神及規範下逐步推動交流。記者林伯東／攝影
先前傳出雙城論壇將於9月25、26日舉辦，台北市長蔣萬安今被問到並未證實，僅表示目前還在幕僚作業階段，但強調兩岸關係「千絲萬縷、密不可分」，應在符合「憲法」和「兩岸人民關係條例」精神及規範下逐步推動，雙城具有代表性，相信「雙城好兩岸就會好」。

蔣萬安表示，兩岸關係越緊張越需要交流，只要對兩岸任何正常互動有益的事，他一定會全力支持，雙城論壇更是行之有年，最具代表性的地方政府交流，不論是地方政府或是城市間的交流，很多議題都已是行之多年，更簽了多個MOU也造福市民朋友。

蔣萬安強調，兩岸關係是牽絲萬縷密不可分的，應在符合「憲法」和「兩岸人民關係條例」精神及規範下逐步推動，他相信「雙城好、兩岸好」，目前仍然由市府大陸事務小組幕僚作業階段，有任何進展都會向市民報告。

