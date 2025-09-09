快訊

新版財劃法分配爭議多 行政院點出「三大無解問題」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

有關外界關心財劃法分配爭議，行政院發言人李慧芝9日表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題，包括，公式錯誤、事權沒有隨錢調整、富者越富、城鄉差距更大。目前相關部會正在盤整，院長卓榮泰將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。

李慧芝說明目前新版財劃法三項無法解決問題，首先是公式錯誤：導致統籌分配稅款有345億無法完全分配，離島的問題就更加嚴重；其次，事權沒有隨錢調整：各地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到了地方、事卻還在中央的狀況。

第三，富者越富、城鄉差距更大：調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平的現象。

李慧芝表示，當時為了解決這些問題，行政院曾經提過覆議，但還是遭到立法院否決，對此行政院感到遺憾；此外中央財源大幅減少，必須將有限的資源分配給其他城鄉差距被拉大的地方政府。

對於這些爭議，李慧芝強調，目前相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，卓榮泰將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。

