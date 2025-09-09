卓榮泰：推展全民運動 發展運動產業生態系帶動運動經濟、擴大內需

行政院長卓榮泰9日陪同賴清德總統出席「運動部揭牌暨部長布達典禮」，期勉奪得2屆奧運金牌的「金牌部長」李洋上任後，擦亮「運動部」金字招牌，落實賴總統所提體育政見，盼當全民運動充分發展後，更能進一步帶動運動產業生態系的發展，帶動國內運動經濟、擴大內需。

卓榮泰指出，賴清德總統於2023年11月8日以總統候選人身分公布8項體育政見，其中首項政見便是成立「體育暨運動發展部」，而今日已正式落實達成；此外，115年度體育經費編列達248億元，也將達成賴總統所提第8項政見「提高國家體育預算至200億元」；至於其餘6項政見，卓榮泰勉勵運動部長李洋上任後逐步推動落實。

卓榮泰說，去年9月9日「國民體育日」，行政院召開首次「體育暨運動發展部」諮詢小組會議，由行政院副院長鄭麗君邀請許多運動界先進共同參與，時任行政院秘書長龔明鑫亦在院內同步組成「體育暨運動發展部籌備小組」，並啟動相關籌備工作。

卓榮泰表示，行政院共召開5次諮詢小組會議，會中針對如何打造一個屬於中華民國臺灣的全新運動部，聽取國內許多第一線選手、教練、學者專家建言，包括從運動員權益保障，到學生運動員生涯發展、運動產業發展、全民運動推廣，以及國際賽事品牌建立等，都在諮詢小組會中充分討論，做成相當重要結論。其中「運動部」名稱，亦依諮詢小組意見定名，以展現簡潔有力的風格。

卓榮泰感謝鄭麗君、龔明鑫及每一位參與的運動界先進們，讓運動部在今日正式成立。而李洋當時也是諮詢小組的一員，從未缺席任何一場會議，並在會中發表許多深入且重要的意見。卓榮泰強調，李洋不僅是金牌選手，在球場上為國家爭光，更能身體力行參與每一次會議，為廣大熱愛運動的國人們設想未來制度的規劃，以及相關精進作為，是擔任運動部部長最好的人選。卓榮泰提到，他徵詢李部長任職意願時曾說過：「萬事起頭難，再難都沒有比得奧運金牌這麼難，而且還得兩次」，期勉李洋未來率領團隊，加速推動學校體育班改革、健全各單項協會發展、凝聚推動以「全民運動」為基礎的全新運動政策，如同李部長在2020東京奧運羽球雙打決賽，以最後一顆壓線球致勝奪得冠軍，持續帶給國人振奮、喜悅與團結。

卓榮泰接續說明，運動部組織架構為「一部、一署、三中心」，一署為「全民運動署」，三中心為「國家運動訓練中心」、「國家運動科學中心」及「國家運動產業發展中心」，具體展現政府推動運動政策的新策略與發展方向。期盼國人不論基於興趣、健康、交友或流汗舒壓等目的，都能從事自己喜歡的運動，真正落實「全民運動」的精髓。當全民運動充分發展後，更能進一步帶動運動產業生態系的發展，包括提高專業教練待遇、促進運動器材、場地設備、運動周邊商品的普及，帶動國內運動經濟、擴大內需。

最後，卓榮泰強調「部部都是文化部，季季都是觀光季，人人都是體育人」，感謝所有參與運動部成立籌備工作，以及給予寶貴意見的夥伴們，期待未來共同發展全民運動，讓所有選手繼續在國際競技場上為國爭光。

