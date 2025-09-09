聯合國大會將開議 林佳龍投書加媒籲「台灣一起拚」

聯合國大會開議在即，加拿大「國家新聞觀察」和「國會山莊時報」分別刊出外交部長林佳龍和駐加拿大代表曾厚仁的投書，呼籲國際社會將台灣納入聯合國，讓「台灣一起拚」；「多倫多太陽報」則關注近期加拿大軍艦穿越台海。

政治新聞專業網站「國家新聞觀察」（NationalNewswatch）今天刊登外交部長林佳龍投書，呼籲國際重視台灣參與國際，讓台灣一起拚（Chip in withTaiwan），共創世界和平與繁榮。

林佳龍在文中表示，「自1949年起，中華人民共和國從未統治過台灣」，並指出聯大2758號決議全文僅158字「完全沒有提及台灣」，並非處理台灣地位或主權的文件。

文章呼籲，在聯合國慶祝成立80週年，以及距離聯合國「2030永續發展目標」僅剩5年之際，正是將台灣納入國際社會的良機，方可落實「不遺漏任何人」與「攜手共進」的願景。

加拿大外交專業媒體「國會山莊時報」（The HillTimes）也刊載曾厚仁投書，呼籲加拿大各界重視台灣對國際社會的貢獻。

曾厚仁提到當前全球威權主義崛起、貿易武器化、以鄰為壑政策、以及網絡攻擊、軍事演習等脅迫層出不窮，而台灣在不安環境中仍奮發向上，無論是醫療衛生或是半導體科技的成就都居世界領先地位。無奈有心積極貢獻國際社會的台灣，卻被不公平對待，長期被排除在聯合國及其附屬機構之外，進而削弱國際社會合力應對嚴峻挑戰之條件。

曾厚仁表示，問題根源在於中共持續錯誤詮釋1971年聯合國大會第2758號決議。然該決議僅處理「中國在聯合國的代表權」問題，從未涉及台灣，也未授予中共代表台灣的權利。

他說，所幸包括加拿大在內的許多國家都以國會動議方式澄清該決議實際內容。

加拿大眾議院於2024年11月6日無異議通過挺台動議案。該案申明聯合國第2758號決議並未確立中華人民共和國對台主權，也未決定台灣未來或在聯合國機構、國際組織的參與。

隨著聯合國大會即將登場，曾厚仁希望渥太華能進一步表態，支持台灣有意義參與聯合國體系，公平對待台灣。文中稱「此舉不僅為台灣人民伸張正義，更同時強化全球在公衛、飛航安全與國安領域之危機應對。」

另一方面，「多倫多太陽報」（Toronto Sun）關注加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville deQuébec）和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMASBrisbane）6日上午穿越台灣海峽。

文章指出，儘管中國聲明指加澳此舉是「滋擾挑釁」、「傳遞錯誤信號，增加安全風險」，但台灣政府表示歡迎。曾厚仁在文中受訪說，「歡迎加拿大海軍巡防艦穿越台灣海峽」，並讚揚加拿大持續致力於維護自由開放的印太地區。

加拿大聯合作戰司令部發言人蕭特爾（WyattShorter）表示，此行乃執行「地平線行動」（Operation HORIZON），以維護印太地區和平與穩定，一切符合國際法。

