快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

聯合國大會將開議 林佳龍投書加媒籲「台灣一起拚」

中央社／ 溫哥華8日專電

聯合國大會開議在即，加拿大「國家新聞觀察」和「國會山莊時報」分別刊出外交部林佳龍和駐加拿大代表曾厚仁的投書，呼籲國際社會將台灣納入聯合國，讓「台灣一起拚」；「多倫多太陽報」則關注近期加拿大軍艦穿越台海。

政治新聞專業網站「國家新聞觀察」（NationalNewswatch）今天刊登外交部長林佳龍投書，呼籲國際重視台灣參與國際，讓台灣一起拚（Chip in withTaiwan），共創世界和平與繁榮。

林佳龍在文中表示，「自1949年起，中華人民共和國從未統治過台灣」，並指出聯大2758號決議全文僅158字「完全沒有提及台灣」，並非處理台灣地位或主權的文件。

文章呼籲，在聯合國慶祝成立80週年，以及距離聯合國「2030永續發展目標」僅剩5年之際，正是將台灣納入國際社會的良機，方可落實「不遺漏任何人」與「攜手共進」的願景。

加拿大外交專業媒體「國會山莊時報」（The HillTimes）也刊載曾厚仁投書，呼籲加拿大各界重視台灣對國際社會的貢獻。

曾厚仁提到當前全球威權主義崛起、貿易武器化、以鄰為壑政策、以及網絡攻擊、軍事演習等脅迫層出不窮，而台灣在不安環境中仍奮發向上，無論是醫療衛生或是半導體科技的成就都居世界領先地位。無奈有心積極貢獻國際社會的台灣，卻被不公平對待，長期被排除在聯合國及其附屬機構之外，進而削弱國際社會合力應對嚴峻挑戰之條件。

曾厚仁表示，問題根源在於中共持續錯誤詮釋1971年聯合國大會第2758號決議。然該決議僅處理「中國在聯合國的代表權」問題，從未涉及台灣，也未授予中共代表台灣的權利。

他說，所幸包括加拿大在內的許多國家都以國會動議方式澄清該決議實際內容。

加拿大眾議院於2024年11月6日無異議通過挺台動議案。該案申明聯合國第2758號決議並未確立中華人民共和國對台主權，也未決定台灣未來或在聯合國機構、國際組織的參與。

隨著聯合國大會即將登場，曾厚仁希望渥太華能進一步表態，支持台灣有意義參與聯合國體系，公平對待台灣。文中稱「此舉不僅為台灣人民伸張正義，更同時強化全球在公衛、飛航安全與國安領域之危機應對。」

另一方面，「多倫多太陽報」（Toronto Sun）關注加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville deQuébec）和澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMASBrisbane）6日上午穿越台灣海峽。

文章指出，儘管中國聲明指加澳此舉是「滋擾挑釁」、「傳遞錯誤信號，增加安全風險」，但台灣政府表示歡迎。曾厚仁在文中受訪說，「歡迎加拿大海軍巡防艦穿越台灣海峽」，並讚揚加拿大持續致力於維護自由開放的印太地區。

加拿大聯合作戰司令部發言人蕭特爾（WyattShorter）表示，此行乃執行「地平線行動」（Operation HORIZON），以維護印太地區和平與穩定，一切符合國際法。

加拿大 聯合國 外交部 林佳龍

延伸閱讀

美議員專文指台灣區域重要性 林佳龍：強化防衛能力

林佳龍投書韓媒 籲聯合國納入台灣強化民主韌性

賴清德總統見證下 林佳龍交棒台綠盟理事長給高志鵬

以「Manuia」表祝福 吐瓦魯國會議長再訪台…林佳龍：共築新世代友誼橋梁

相關新聞

卓榮泰邀談財劃法藍白16首長明先會商 政院列三爭議尋解方

新版財劃法已三讀上路，但中央與地方對統籌分配稅款金額有意見，台北市長蔣萬安等16位在野縣市長明天將舉行聯合記者會，先凝聚...

邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見

民進黨立委邱議瑩今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，過去一年多來，民進黨立院黨團在修法攻防中遭遇重大衝擊...

新版財劃法分配爭議多 行政院點出「三大無解問題」

有關外界關心財劃法分配爭議，行政院發言人李慧芝9日表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題，包括...

雙城論壇確定要辦 蔣萬安形容兩岸「千絲萬縷、密不可分」

先前傳出雙城論壇將於9月25、26日舉辦，台北市長蔣萬安今被問到並未證實，僅表示目前還在幕僚作業階段，但強調兩岸關係「千...

賴清德盼突破同溫層 國民黨：執政無能就「賴」給別人？

大罷免失利，賴清德總統日前接受媒體專訪提五大法則突破同溫層。國民黨批評，賴清德政府執政以來一直與民意背道而馳，根本沒有搞...

全民健保新掌門！新任健保署長陳亮妤接棒 醫界寄予五大期待

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長。擔任監交人的衛福部長石崇良說，一個人就任新的職位是最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。