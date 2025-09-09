快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

洪申翰跳繩快問快答賀運動部 挺工會爭運動員權益

中央社／ 台北9日電

今天是國民體育日，也是運動部掛牌日，勞動部長洪申翰慶賀運動部成立，一邊跳繩一邊快問快答，強調許多運動員權益都是工會爭取的，勞動部會全力支持工會。

運動部揭牌暨布達典禮上午在國立台灣大學綜合體育館登場，奧運羽球男雙金牌得主李洋上任首任部長，搭配原教育部體育署（運動部前身）長鄭世忠、原國家運動科學中心執行長黃啟煌擔任政務次長，而常務次長則由原體育署副署長洪志昌擔任。

慶祝運動部成立，洪申翰今天在個人臉書粉絲專頁貼出跳繩影片並挑戰快問快答，提到今天9月9日是運動部成立的日子、運動部首任部長是李洋，並恭喜運動部成立，也強調許多運動員權益都是工會爭取的，勞動部會全力支持工會。

影片最後，洪申翰氣喘吁吁表示，「不要小看胖子」，期許與運動部一起加油。

運動 體育館 勞動部

延伸閱讀

運動部／和PLG雙帥合影 李洋看職業聯賽這樣說

運動部／「當初也沒人看好麟洋配奪金」 李洋任部長最想做這件事

運動部／藝能界牽線 「超美人 」卓君澤出任李洋機要秘書

李洋上任運動部部長 賴清德總統：希望體育界、全民支持

相關新聞

卓榮泰邀談財劃法藍白16首長明先會商 政院列三爭議尋解方

新版財劃法已三讀上路，但中央與地方對統籌分配稅款金額有意見，台北市長蔣萬安等16位在野縣市長明天將舉行聯合記者會，先凝聚...

邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見

民進黨立委邱議瑩今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，過去一年多來，民進黨立院黨團在修法攻防中遭遇重大衝擊...

新版財劃法分配爭議多 行政院點出「三大無解問題」

有關外界關心財劃法分配爭議，行政院發言人李慧芝9日表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題，包括...

雙城論壇確定要辦 蔣萬安形容兩岸「千絲萬縷、密不可分」

先前傳出雙城論壇將於9月25、26日舉辦，台北市長蔣萬安今被問到並未證實，僅表示目前還在幕僚作業階段，但強調兩岸關係「千...

賴清德盼突破同溫層 國民黨：執政無能就「賴」給別人？

大罷免失利，賴清德總統日前接受媒體專訪提五大法則突破同溫層。國民黨批評，賴清德政府執政以來一直與民意背道而馳，根本沒有搞...

全民健保新掌門！新任健保署長陳亮妤接棒 醫界寄予五大期待

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長。擔任監交人的衛福部長石崇良說，一個人就任新的職位是最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。