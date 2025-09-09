洪申翰跳繩快問快答賀運動部 挺工會爭運動員權益

今天是國民體育日，也是運動部掛牌日，勞動部長洪申翰慶賀運動部成立，一邊跳繩一邊快問快答，強調許多運動員權益都是工會爭取的，勞動部會全力支持工會。

運動部揭牌暨布達典禮上午在國立台灣大學綜合體育館登場，奧運羽球男雙金牌得主李洋上任首任部長，搭配原教育部體育署（運動部前身）長鄭世忠、原國家運動科學中心執行長黃啟煌擔任政務次長，而常務次長則由原體育署副署長洪志昌擔任。

慶祝運動部成立，洪申翰今天在個人臉書粉絲專頁貼出跳繩影片並挑戰快問快答，提到今天9月9日是運動部成立的日子、運動部首任部長是李洋，並恭喜運動部成立，也強調許多運動員權益都是工會爭取的，勞動部會全力支持工會。

影片最後，洪申翰氣喘吁吁表示，「不要小看胖子」，期許與運動部一起加油。

