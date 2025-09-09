快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委邱議瑩。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委邱議瑩。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委邱議瑩今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，過去一年多來，民進黨立院黨團在修法攻防中遭遇重大衝擊，黨內溝通模式屢屢出現扞格，民進黨團總召柯建銘聽不進意見，讓許多立委心力交瘁，民進黨團必須正視黨團內部的溝通與領導問題，否則在面對在野黨挑戰時，將更加陷於被動。

邱議瑩指出，過去一段時間以來，在三讀表決時，民進黨團常出現指令與立委會前討論意見相左的情況。她舉例，柯建銘要求在「剴剴案」相關法案三讀時舉棄權票，讓不少立委傻眼，因為這與先前表決立場不同，這樣的處理方式不僅讓基層難以理解，也讓部分綠委感到矛盾與痛苦，「那乾脆一路都棄權就好啦」。

邱議瑩說，黨團會議雖然有許多黨籍立委提出具體建議，但柯建銘往往聽不下去，堅持依照自身在立法院的經驗與政治判斷來下指令，這使得黨團內部很辛苦、很折磨，雖然心中充滿衝擊與不滿，最後仍只能以和為貴，避免內耗。現況就是民進黨立委們普遍覺得現行處理模式好像不太對，但黨內短時間內仍難找到最佳解方。

民進黨 柯建銘 邱議瑩

延伸閱讀

【重磅快評】台獨大師的駭異 形同對賴清德開了第一槍

酸柯建銘反感度直逼中共 林濁水駭異：民進黨居然處理不了　

邱議瑩遭檢起訴 羅智強稱「暴力打人累犯」：有可能坐牢！

打羅智強被罰20萬 邱議瑩道歉：一時失控動手在先 是我不對

相關新聞

新任健保署長交接 陳亮妤上任揭四大施政面向…首重財務多元挹注

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長。陳亮妤表示，健保今年邁入第30年，但面臨急重難罕醫師人...

「運動部」成立 藍委：李洋任首任部長 象徵台灣體育邁向新時代

「運動部」正式掛牌成立，揭開台灣體育發展新篇章。羽球男雙奧運二連霸的李洋出任首任部長，國民黨立委林倩綺今日表示，象徵台灣...

陳亮妤新任健保署長 王鴻薇：又是一個「賴友友」

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長一職。不過陳亮妤被質疑和賴清德總統關係匪淺，國民黨立委王...

邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見

民進黨立委邱議瑩今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，過去一年多來，民進黨立院黨團在修法攻防中遭遇重大衝擊...

盧秀燕揪藍白16縣市明天北上發聲 籲中央統籌款、補助款要公開、公平

藍白16縣市首長或副首長明天將赴台北舉行記者會，呼籲中央盡速處理財政收支劃分法爭議及補助款問題。據了解，台中市長盧秀燕是...

柯文哲再戰2028？誤判情勢恐為藍白合埋下變數

被羈押一年多的柯文哲，9月8日終於步出北院，也讓民眾黨支持者和小草為之振奮，甚至已開始期待柯文哲能夠參選2028年的總統。然而，這很可能會讓柯文哲誤判情勢，自認為有機會可以再度挑戰總統大位。以柯文哲的能量，想要在大選中東山再起，絕非難事，但前提是他必須先擺脫官司的糾纏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。