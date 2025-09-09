邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見
民進黨立委邱議瑩今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，過去一年多來，民進黨立院黨團在修法攻防中遭遇重大衝擊，黨內溝通模式屢屢出現扞格，民進黨團總召柯建銘聽不進意見，讓許多立委心力交瘁，民進黨團必須正視黨團內部的溝通與領導問題，否則在面對在野黨挑戰時，將更加陷於被動。
邱議瑩指出，過去一段時間以來，在三讀表決時，民進黨團常出現指令與立委會前討論意見相左的情況。她舉例，柯建銘要求在「剴剴案」相關法案三讀時舉棄權票，讓不少立委傻眼，因為這與先前表決立場不同，這樣的處理方式不僅讓基層難以理解，也讓部分綠委感到矛盾與痛苦，「那乾脆一路都棄權就好啦」。
邱議瑩說，黨團會議雖然有許多黨籍立委提出具體建議，但柯建銘往往聽不下去，堅持依照自身在立法院的經驗與政治判斷來下指令，這使得黨團內部很辛苦、很折磨，雖然心中充滿衝擊與不滿，最後仍只能以和為貴，避免內耗。現況就是民進黨立委們普遍覺得現行處理模式好像不太對，但黨內短時間內仍難找到最佳解方。
