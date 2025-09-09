兌現運動部政見 賴總統熱愛體育客串職棒球評一講6小時

總統賴清德兌現選舉政見，運動部今天掛牌成立。本身就是資深運動迷的賴總統，5年前擔任副總統時曾客串中華職棒客座球評，當時中信兄弟與統一獅鏖戰到延長賽12局，形成跨日大戰，他也就一路講評6小時，毫無間斷。除了棒球，高中、大學時期，總統曾是「籃球隊前鋒」，自謙「「投籃還算可以」。

賴總統選舉時提出8大體育政見，包括成立運動部、推展全民運動、推動黃金計劃3.0、推動優秀選手輔導方案2.0、推動競技運動全民化與運動產業多元發展、打造台灣品牌國際賽事、體育預算突破新台幣200億元，要用體育運動壯大台灣。今天運動部在國民體育日掛牌成立，奧運羽球男子雙打金牌得主李洋上任首任部長，備受關注。

相關人士表示，明年度相關預算編列達248億元，顯見總統具體落實政見，未來運動部「一部一署三中心」，將是推動國家運動政策、轉型與升級的關鍵引擎、動力火車。

賴總統重視全民運動，認為每人一生中至少要有一項運動習慣，「投資體育就是投資國力」。此外，2018年雅加達亞運，時任行政院長的賴總統，就為左訓中心改善工程找齊經費；當時有選手反映教練「只能坐經濟艙」，他也決定包機解決。

為成立運動部，行政院特別組成諮詢小組，首場諮詢小組會議選在去年9月9日「國民體育日」召開，國手郭婞淳、李洋、莊智淵外，包括向玉麟（電競）、林郁婷（拳擊）、黃培閎（排球）、鄭怡靜（桌球）、盧彥勳（網球退役）、莊佳佳（跆拳道退役）也都是諮詢委員。

據指出，聘請多位運動選手擔任諮詢小組成員，目的是將「運動部獻給運動員」，讓運動部未來施政確實貼近選手需要、國家資源精準挹注體育人才及運動產業、更要大力推廣全民運動，由李洋擔任首任部長，也是秉持「尊重專業」、「重用年輕人」、「運動部獻給運動員」，進用運動人才。

賴總統愛好運動，尤其喜歡棒球，2020年8月，當時他擔任副總統，客串中華職棒的客座球評，當天中信兄弟與統一獅賽事，一路鏖戰到延長賽12局，形成跨日大戰，沒想到他一路講評6小時，毫無間斷。

當時在轉播的過程中，他分享過去常自掏腰包買票進場看球，對球員表現、各項紀錄都如數家珍。那場比賽過後，許多球迷肯定賴總統是真的懂棒球，對各種專業術語朗朗上口，還能分析戰術布局。

去年巴黎奧運，「麟洋配」金牌戰當晚，賴總統也與全台觀眾一樣，守在電視機前為麟洋加油，金牌戰結束約台灣時間凌晨一點左右，賴總統隨即與麟洋配遠洋通話，感謝他們為國征戰。

不只是為國征戰的選手，台灣旅外好手不論是在日本、美國發展，不論大聯盟、小聯盟，哪位選手狀況很好、誰受傷了需休息多久，他也都相當關心。

此外，賴總統也支持基層全民運動，擔任副總統時期，每一屆的原棒協關懷盃少棒開幕式，從未缺席。曾擔任兩任理事長、近日引退的大師兄林智勝就曾透露，剛接任理事長時致力於募款，賴總統幫忙很多，協助引薦中油、台電等單位，足見總統對基層運動的支持。

運動部正式揭牌成立，對賴總統來說是落實選舉政見，對身為棒球迷的他來說，也是以具體行動展現對運動的熱愛及力挺。

