快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

接見美國訪團 徐國勇：台灣人民有決心守護民主自由

中央社／ 台北9日電

民進黨秘書長徐國勇8日接見美國民主黨州主席協會」時表示，台美關係受到美國跨黨派的支持，美國是維繫台灣安全最重要的夥伴，台灣人民有堅定不移的決心，守護得來不易的民主與自由。

民進黨今天發布新聞稿表示，徐國勇8日接見美國「民主黨州主席協會」（Association of State Democratic Committees, ASDC）。

徐國勇指出，10多年前台灣80%的海外投資流向中國，如今已降至7%，對美國的投資則提升到40%以上，顯示台美經濟關係日益緊密。他表示，美國已成為台商的最佳投資地，若「台美避免雙重課稅協定」順利洽簽，可望進一步刺激台商投資美國各州，創造互惠互利的雙贏。

針對台美關稅談判，徐國勇說明，談判過程中的不確定性及面對日韓等國的競爭壓力，都對台灣部分產業造成衝擊；民進黨政府致力提供支持方案，穩定國家經濟、產業發展及國人生活。

民進黨表示，訪團由會長暨民主黨內布拉斯加州主席克利布（Jane Kleeb）率「民主黨全國委員會」（DNC）兩位副主席肯亞塔（Malcolm Kenyatta）與康芮（Shasti Conrad）等民主黨各州要員拜訪，雙方就台灣國內政治、兩岸及區域地緣政治、台美經貿與安全合作，以及反制假訊息工作等議題深度交流。

美國 民主黨 台美關係

延伸閱讀

巡迴座談被問黨內逼宮柯建銘？徐國勇：無聲勝有聲

談2026　徐國勇：該初選就初選不會被沒收

傳3分之2綠委逼宮柯建銘 徐國勇：套老柯話「此時無聲勝有聲」

大罷免剛完就布局2026！徐國勇：政黨就是為選舉 較藍白慢了

相關新聞

卓榮泰邀談財劃法藍白16首長明先會商 政院列三爭議尋解方

新版財劃法已三讀上路，但中央與地方對統籌分配稅款金額有意見，台北市長蔣萬安等16位在野縣市長明天將舉行聯合記者會，先凝聚...

邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見

民進黨立委邱議瑩今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，過去一年多來，民進黨立院黨團在修法攻防中遭遇重大衝擊...

新版財劃法分配爭議多 行政院點出「三大無解問題」

有關外界關心財劃法分配爭議，行政院發言人李慧芝9日表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題，包括...

雙城論壇確定要辦 蔣萬安形容兩岸「千絲萬縷、密不可分」

先前傳出雙城論壇將於9月25、26日舉辦，台北市長蔣萬安今被問到並未證實，僅表示目前還在幕僚作業階段，但強調兩岸關係「千...

賴清德盼突破同溫層 國民黨：執政無能就「賴」給別人？

大罷免失利，賴清德總統日前接受媒體專訪提五大法則突破同溫層。國民黨批評，賴清德政府執政以來一直與民意背道而馳，根本沒有搞...

全民健保新掌門！新任健保署長陳亮妤接棒 醫界寄予五大期待

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長。擔任監交人的衛福部長石崇良說，一個人就任新的職位是最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。