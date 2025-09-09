接見美國訪團 徐國勇：台灣人民有決心守護民主自由
民進黨秘書長徐國勇8日接見美國「民主黨州主席協會」時表示，台美關係受到美國跨黨派的支持，美國是維繫台灣安全最重要的夥伴，台灣人民有堅定不移的決心，守護得來不易的民主與自由。
民進黨今天發布新聞稿表示，徐國勇8日接見美國「民主黨州主席協會」（Association of State Democratic Committees, ASDC）。
徐國勇指出，10多年前台灣80%的海外投資流向中國，如今已降至7%，對美國的投資則提升到40%以上，顯示台美經濟關係日益緊密。他表示，美國已成為台商的最佳投資地，若「台美避免雙重課稅協定」順利洽簽，可望進一步刺激台商投資美國各州，創造互惠互利的雙贏。
針對台美關稅談判，徐國勇說明，談判過程中的不確定性及面對日韓等國的競爭壓力，都對台灣部分產業造成衝擊；民進黨政府致力提供支持方案，穩定國家經濟、產業發展及國人生活。
民進黨表示，訪團由會長暨民主黨內布拉斯加州主席克利布（Jane Kleeb）率「民主黨全國委員會」（DNC）兩位副主席肯亞塔（Malcolm Kenyatta）與康芮（Shasti Conrad）等民主黨各州要員拜訪，雙方就台灣國內政治、兩岸及區域地緣政治、台美經貿與安全合作，以及反制假訊息工作等議題深度交流。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言