陳亮妤成健保署新掌門人 陳建仁贈6錦囊妙計

健保署長陳亮妤今天上任，成為健保署新掌門人，前副總統陳建仁在交接典禮上提供6個錦囊妙計，包含智慧、仁慈、勇氣、謙卑、感恩與團結，帶領健保進一步融入健康促進概念。

衛生福利部中央健康保險署今天舉行署長交接典禮，陳建仁、和信治癌中心醫院董事長黃達夫、北榮院長陳威明等重量級人物親自出席。陳建仁致詞時提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間接受外媒訪問，常被問到台灣成功防疫原因，事實上健保體系是關鍵。

陳建仁認為，因為台灣健保是政府經營，與疾管署、國健署整合較容易，這種合作模式遠比商業保險模式來得高效，如果採取商業保險方式，可能需要3年時間，而台灣卻能在3天內完成健保體系與防疫體系的融合，這正是防疫成功的要素之一。

陳建仁指出，健保署在台灣的醫療與疾病治療中扮演著重要角色，未來希望能夠從醫療布建、安寧療護服務，進一步擴展至健康促進領域。他要給健保署新任「掌門人」陳亮妤的錦囊妙計，是智慧、仁慈、勇氣、謙卑、感恩與團結。

陳建仁提到，智慧是解決問題的關鍵，謙卑的心態才能持續學習，仁慈則是照顧弱勢的核心，健保精神應該是「助己助人、資源共享」。此外，健保改革刻不容緩，改革需要勇氣。最後他強調感恩的心，感謝全體民眾對健保的支持，並指出只有團結，才能讓國家更進步。

衛福部長石崇良是健保署前任「掌門人」，健保邁入30年的重要時刻，他對陳亮妤寄予厚望。陳亮妤去年起在健保領域奮鬥，雖然外界覺得她年輕，但石崇良回憶起自己42歲接任衛生署處長的經歷，當時充滿學習挑戰，所幸一路上有願意提供指導的前輩，他向陳亮妤喊話不需過於擔心。

石崇良表示，精神科醫師出身的陳亮妤選擇投身於藥癮防治，這是困難的公共衛生問題，令人深感敬佩。而在台北市疫情最為嚴峻的時期，陳亮妤勇於跨出舒適圈，在防疫一線做出貢獻，「讓我看到她跨域勇於接受挑戰的精神」，只要擁有一顆充滿熱忱願意奉獻的心，就能實現各項解方。

人稱「陳健保」的北榮院長陳威明則對新任健保署長提出4項期待，第1個是解決醫護人力短缺問題，盼落實不同工不同酬，鼓勵留在崗位上繼續努力；第2個是任何健保給付都應根據實證醫學，該給付的應該給予，該限制的則應該嚴格把控，這樣才能有效保護有限的健保資源。

第3個期待是落實分級醫療，陳威明表示，輕症病患不應該湧入醫學中心，應根據病情分級處理，這樣可減輕醫療體系負擔；第4個是希望加強對偏鄉的醫療支援，許多公立醫院位於偏鄉，是這些地區的燈塔醫院，盼實現醫療平權，以努力延長民眾的平均壽命3年為目標。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁則點出健保財務面向應有所突破，他認為，必須以「健保支出是投資不是成本」為理念，推動合理的健保總額成長機制，兼顧醫療機構營運與民眾負擔，避免醫療品質因健保財務短缺而下滑。

商品推薦