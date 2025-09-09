盧秀燕揪藍白16縣市明天北上發聲 籲中央統籌款、補助款要公開、公平

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕串聯藍白16縣市首長北上，為地方財源請命，地方觀察她此前頻繁發聲，這次串聯早有跡象。記者黃仲裕／攝影
藍白16縣市首長或副首長明天將赴台北舉行記者會，呼籲中央盡速處理財政收支劃分法爭議及補助款問題。據了解，台中市長盧秀燕是這次16縣市串連的「主揪」。地方觀察，盧在統籌分配款數字公布後頻繁呼籲中央，加上她在中台灣乃至藍營的影響力，這次「揪團」早有跡象。

據了解，這次聯合記者會是由盧秀燕力促串聯，中市府未證實。地方人士觀察，盧秀燕頻繁為統籌分配款與補助款問題發聲，早在8月14日行政院會就因補助款槓上行政院長卓榮泰，財政部8月底公布明年度統籌分配款，盧9月1日三度要中央「痛改前非」，3日再次強調中央製造地方補助款問題。

據悉，盧秀燕透過台中、彰化、南投、苗栗、雲林、嘉義市、新竹縣市等8縣市組成的「中台灣區域治理平台」初步串聯，加上她與雙北、桃園市長關係也不錯，各縣市又確實因這次統籌分配稅款分配與補助款遲遲無法核定感到困擾，才成功促成。

據了解，記者會主要訴求聚焦3大面向，第一是重新計算統籌分配稅款，公開計算公式，第二是不要片面更改補助款規則，比如一般性補助款倍改為申請制，第三則是計畫型補助款如前瞻計畫補助應各縣市均衡，不能獨厚特定縣市。

財政部公布明年度統籌分配款試算金額，不少縣市金額不如預期，藍白16縣市首長明天將赴台北南港區開記者會，與會者包含台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、花蓮縣長徐榛蔚、基隆市長謝國樑、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘、新竹縣長楊文科、宜蘭代理縣長林茂盛與桃園副市長王明鉅。

補助款 盧秀燕

