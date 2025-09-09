接受海地駐台大使到任國書 總統：持續彼此友好情誼

總統賴清德今天接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩呈遞到任國書。總統表示，適逢明年是台灣與海地建交70周年，期待台灣和海地在既有堅實的合作基礎上，持續深化彼此友好的情誼。潘恩表達海地政府堅定與台灣合作的決心，也深信兩國共同合作，必能將台海關係推向新高峰。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書，總統致詞表示，明年4月，適逢兩國建交70周年，他要代表中華民國台灣政府以及全體國人，誠摯歡迎潘恩共同見證這個里程碑。

總統說，潘恩年輕有為，不論在公部門或民間企業都有豐富的歷練，上次擔任駐台大使期間表現傑出，這次再次獲得任命，代表海地政府對潘恩的肯定，以及對兩國邦誼的重視，相信在潘恩的協助下，台灣和海地將持續深化各領域的合作。

他表示，去年5月與潘恩在總統府見面時，潘恩提到台灣和海地在農業、能源、文化及科技等領域的合作，為雙方人民帶來更多實質益處，也印證雙邊夥伴關係的重要性；他也期待台灣和海地在既有堅實的合作基礎上，持續深化彼此友好的情誼。

總統提到，如潘恩所言，在兩國努力下合作成果愈來愈豐碩，情誼也愈來愈深厚，例如共同推動灌溉用太陽能幫浦計畫、稻作生產提升計畫以及蔬果栽培計畫，為海地糧食安全奠定良好基礎。此外，今年台灣提供海地獎學金的學生名額大幅增加，不僅共同培育更多人才，也增進兩國年輕學子的交流。

總統藉此感謝海地政府長期支持台灣，在國際場域上堅定為台灣發聲，尤其今年海地衛生部在世界衛生組織的執行委員會及世界衛生大會，都為台灣仗義執言，在兩個月前，海地外長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）也為台灣致函世界衛生組織幹事長提案，展現真正朋友的情誼。

總統期盼台灣與海地在既有的堅實基礎合作上，在相互信任與尊重的美好關係下，持續深化彼此友好情誼。

最後，潘恩致詞表示，他很榮幸再度以海地大使身分派駐台灣，他代表海地政府、海地人民向賴總統傳達誠摯的問候。

他說，明年是海地與台灣建交70周年，是為雙方合作注入新動力與進一步加強友好關係的絕佳機會。潘恩表示，他要藉此表達海地政府堅定與台灣合作的決心，也深信兩國共同合作，必能將台海關係推向新高峰、造福兩國人民。

