快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

接受海地駐台大使到任國書 總統：持續彼此友好情誼

中央社／ 台北9日電

總統賴清德今天接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩呈遞到任國書。總統表示，適逢明年是台灣與海地建交70周年，期待台灣和海地在既有堅實的合作基礎上，持續深化彼此友好的情誼。潘恩表達海地政府堅定與台灣合作的決心，也深信兩國共同合作，必能將台海關係推向新高峰。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書，總統致詞表示，明年4月，適逢兩國建交70周年，他要代表中華民國台灣政府以及全體國人，誠摯歡迎潘恩共同見證這個里程碑。

總統說，潘恩年輕有為，不論在公部門或民間企業都有豐富的歷練，上次擔任駐台大使期間表現傑出，這次再次獲得任命，代表海地政府對潘恩的肯定，以及對兩國邦誼的重視，相信在潘恩的協助下，台灣和海地將持續深化各領域的合作。

他表示，去年5月與潘恩在總統府見面時，潘恩提到台灣和海地在農業、能源、文化及科技等領域的合作，為雙方人民帶來更多實質益處，也印證雙邊夥伴關係的重要性；他也期待台灣和海地在既有堅實的合作基礎上，持續深化彼此友好的情誼。

總統提到，如潘恩所言，在兩國努力下合作成果愈來愈豐碩，情誼也愈來愈深厚，例如共同推動灌溉用太陽能幫浦計畫、稻作生產提升計畫以及蔬果栽培計畫，為海地糧食安全奠定良好基礎。此外，今年台灣提供海地獎學金的學生名額大幅增加，不僅共同培育更多人才，也增進兩國年輕學子的交流。

總統藉此感謝海地政府長期支持台灣，在國際場域上堅定為台灣發聲，尤其今年海地衛生部在世界衛生組織的執行委員會及世界衛生大會，都為台灣仗義執言，在兩個月前，海地外長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）也為台灣致函世界衛生組織幹事長提案，展現真正朋友的情誼。

總統期盼台灣與海地在既有的堅實基礎合作上，在相互信任與尊重的美好關係下，持續深化彼此友好情誼。

最後，潘恩致詞表示，他很榮幸再度以海地大使身分派駐台灣，他代表海地政府、海地人民向賴總統傳達誠摯的問候。

他說，明年是海地與台灣建交70周年，是為雙方合作注入新動力與進一步加強友好關係的絕佳機會。潘恩表示，他要藉此表達海地政府堅定與台灣合作的決心，也深信兩國共同合作，必能將台海關係推向新高峰、造福兩國人民。

海地 關係

延伸閱讀

川普派軍艦加勒比海緝毒 委國總統部署逾2萬兵力

李洋上任運動部部長 賴清德總統：希望體育界、全民支持

金磚國家領導人線上峰會 習近平暗指美發起關稅戰

運動部「金牌部長」來了！30歲的李洋穿上西裝宣告六重點

相關新聞

新任健保署長交接 陳亮妤上任揭四大施政面向…首重財務多元挹注

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長。陳亮妤表示，健保今年邁入第30年，但面臨急重難罕醫師人...

「運動部」成立 藍委：李洋任首任部長 象徵台灣體育邁向新時代

「運動部」正式掛牌成立，揭開台灣體育發展新篇章。羽球男雙奧運二連霸的李洋出任首任部長，國民黨立委林倩綺今日表示，象徵台灣...

陳亮妤新任健保署長 王鴻薇：又是一個「賴友友」

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長一職。不過陳亮妤被質疑和賴清德總統關係匪淺，國民黨立委王...

邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見

民進黨立委邱議瑩今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，過去一年多來，民進黨立院黨團在修法攻防中遭遇重大衝擊...

盧秀燕揪藍白16縣市明天北上發聲 籲中央統籌款、補助款要公開、公平

藍白16縣市首長或副首長明天將赴台北舉行記者會，呼籲中央盡速處理財政收支劃分法爭議及補助款問題。據了解，台中市長盧秀燕是...

柯文哲再戰2028？誤判情勢恐為藍白合埋下變數

被羈押一年多的柯文哲，9月8日終於步出北院，也讓民眾黨支持者和小草為之振奮，甚至已開始期待柯文哲能夠參選2028年的總統。然而，這很可能會讓柯文哲誤判情勢，自認為有機會可以再度挑戰總統大位。以柯文哲的能量，想要在大選中東山再起，絕非難事，但前提是他必須先擺脫官司的糾纏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。