計畫型補助被砍半 桃園副市長批：中央故意找麻煩

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
財劃法分配爭議不斷，桃園市副市長王明鉅質疑，中央以修法不完備為由砍補助，恐有政治操作之嫌，呼籲這些經費應盡速還給地方。圖／聯合報系資料照
財劃法分配爭議不斷，藍白16縣市首長明預計舉行聯合記者會向中央喊話。將代表桃園市出席的副市長王明鉅今受訪表示，財劃法修法後，理論上桃園統籌分配款應增加近300億，但在中央扣除計畫型補助等經費後，實際增加金額僅約160至170億元，質疑中央以修法不完備為由砍補助，恐有政治操作之嫌，呼籲這些經費應盡速還給地方。

據悉，藍白16縣市首長明將在台北市召開聯合記者會，聚焦統籌分配款公式、一般性補助款與前瞻計畫的分配問題。包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等都將出席。

王明鉅表示，明記者會主要由台中市長盧秀燕召集各縣市，在財劃法修法後，桃園統籌分配款雖然增加，但原本約400億的計畫性補助直接被砍了一半，加上事權分配調整又拿走30幾億元，實際上桃園真正增加的錢大概只有160到170億左右。

「中央要這樣做也沒辦法。」王明鉅表示，中央目前以修法不完整為由，指稱分配公式無法計算，但這並非真正問題所在，他與桃園市財政、主計單位內部討論時，大家都認為中央的說法沒有道理，「這是故意找麻煩的動作」，尤其中央稱財劃法修得不好，但立委詢問哪裡修得不清楚、為何認為窒礙難行，中央都不正面回應。

王明鉅表示，總體來說桃園的經費雖仍有增加，暫不影響既定建設，但這些錢對地方建設影響非常大，例如桃園要興建市立醫院需要100多億元，加上道路打通、人行道修補等工程，錢加一加也是幾十億，即使無法在一年內完成所有建設，但至少未來每年都要有財源投入地方建設改善，這是非常重要的，希望中央能盡速恢復這些補助，把經費還給地方。

桃園 財劃法

