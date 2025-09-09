新任健保署長交接 陳亮妤上任揭四大施政面向…首重財務多元挹注
衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長。陳亮妤表示，健保今年邁入第30年，但面臨急重難罕醫師人力出走、護理人員流失等醫療挑戰，這是健保改革不可迴避的責任，並列出上任後四大政策方向，包括建立健保財務多元挹注方案、改善醫護人員工作環境、強化慢性病及癌症治療及持續推動健保數位建設。
陳亮妤說，台灣今年邁入超高齡社會，又面臨少子化問題，首先需建立健保財務多元挹注方案，以有效分配健保資源，讓健保財務更為健全。至於，是否要調整補充保費，目前健保署會針對所有的方案進行討論，並盡快對外說明。
其次，健保署在衛福部部長石崇良帶領下，將協同衛福部各司署，利用各種政策，致力改善醫護人員工作環境，因為人力永續、財務永續，才有健保永續。第三、強化慢性病及癌症治療，全台目前有850萬名慢性病人，慢性病更於過去十年的基層總額占比自41％提高至49％，將會持續推動慢性病888計畫。癌症更是連續43年位居國人十大死因之首，如健保署推動百億癌藥基金，就是希望減輕癌友及家庭負擔。
第四、持續推動健保數位建設，陳亮妤說，包括健保IC卡、雲端藥歷、虛擬健保卡、健保APP健康存摺、，次世代醫療平台，創造數位時代的就醫環境，善用健保大數據，擬定貼近國人健康的各種方案。
至於，衛福部長石崇良在健保署長任內，積極推動「假日急症中心」緩解急診壅塞。陳亮妤說，目前已與醫療等學協會及地方政府衛生局開會討論，預計9至11月可以提出完整方案再對外公布，未來預計率先於六都推動，並考量當地的醫療量能選定醫療院所試辦。
陳亮妤強調，全民健保不是只是健保人的健保，全民健保也不只是醫藥衛生的健保，全民健保就是全民的健保，它是台灣珍貴的資產，健保永續是值得大家一起來守護。
