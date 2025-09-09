稱國民黨最需要的不是分裂 張雅屏宣布退出黨主席選舉

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書
日前表態有意角逐國民黨主席的前副秘書長張雅屏，今天宣布退出黨主席選舉，他表示，這不是退縮，而是另一種承擔。唯有讓票源集中，才能使國民黨更具戰力，也才能讓黨真正團結。他退出選舉不代表退出責任，「功成不必在我，但求必定有我。」

張雅屏指出，國民黨是民主政黨，沒有「高級黨員」，每一位黨員都應人人平等。然而，近來卻出現因人設事，甚至少數人私相授受的宮廷模式，讓國民黨彷彿分成「高級黨員」與「庶民黨員」。這樣的主席選舉氛圍，違背了民主政黨的根本精神。

張雅屏透露，上周末在幾位地方前輩願意支持他完成參選所需的費用與條件後，使他原本的資金條件問題已不存在。但經過多方考量、深思熟慮後，他鄭重宣布即日起，退出本次中國國民黨主席選舉。因為在參選條件得以滿足之前，他參選的理由已然消失。

張雅屏說，當初參選的動機，是希望國民黨要更好，必須推動三個堅持。堅持一中憲法，守住中華民國建國以來的定位，打開兩岸僵局，反獨保台。堅持組織戰力，整合組織與社群以呼群保義，使國民黨成為能打勝仗且有情義的政黨。堅持全力輔選，黨主席絕不兼參選人，讓從政同志能無後顧之憂，全力迎戰。

張雅屏說，令人欣慰的是，如今幾位參選人皆已認同並支持這些主張，這使他參選的核心理由不再存在。此刻，國民黨最需要的不是分裂，而是整合；不是個人的意氣之爭，而是共同的團結戰線。黨內選舉不僅關乎主席人選，更攸關國民黨的生死存亡，以及兩岸能否走向和平與繁榮。因此他選擇退一步，率先退出選舉。

張雅屏說，國民黨不能退出歷史舞台，這是黨員同志共同的責任。願所有認同「和平保台」理念的同志，能攜手同行，讓國民黨成為一個真正開放、團結，並能承擔歷史責任的政黨。

