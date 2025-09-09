京華城案結束庭訊 柯文哲面帶笑容中午離開北院返家

羈押長達一年的柯文哲，在交保離開北院不到24小時，上午再度因京華城案開庭回到北院應訊，不過庭訊在中午結束，包括柯文哲、威京集團總裁沈慶京和前都委會委員徐國城，三人先後步出法庭離開北院。

柯文哲從法院二樓緩緩走下一樓時，有別於昨天步出法院時的疲態，面對大批守候的媒體，柯文哲雖然不發一語，但臉上卻掛著淺淺的笑容。 京華城案上午再度開庭，前都委會委員徐國城（中）出庭應訊。記者杜建重／攝影 京華城案上午再度開庭，威京集團總裁沈慶京在庭訊結束後，中午離開北院。記者杜建重／攝影 離開北院不到24小時的柯文哲（中）上午再度因京華城案回到北院應訊。庭訊在中午結束，柯文哲在法警開道下坐上車，離開北院返家。記者杜建重／攝影 交保離開北院不到24小時的柯文哲，上午再度因京華城案開庭回到北院應訊，庭訊在中午結束，柯文哲從法院二樓走下一樓時，看到大批守候的媒體，臉上掛著笑容。記者杜建重／攝影

