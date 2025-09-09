羅一鈞就任疾管署長 笑稱洗衣別再擔心

「以後擔任署長，衣服更要麻煩你們洗了！」衛福部長石崇良9日先對到場見證疾管署長羅一鈞就任的羅一鈞的爸爸、媽媽如此笑說，讓全場都笑了出來。但羅一鈞致詞時表示，之前洗衣服的新聞傳出來後，父親默默就幫他買可以洗脫烘的洗衣機，「這方面就不用再擔心了，」讓署長交接典禮充滿歡快的氣氛。

盼莊次強化協調

疾管署9日舉行署長交接典禮，包括衛福部長石崇良、前疾管局長郭旭崧、前台大副校長張上淳都到場致意。羅一鈞的父母也特地從花蓮遠赴台北，見證兒子的重要時刻。石崇良首先感謝卸任的莊人祥，推動許多防疫計畫，包括國家級防疫中心、防疫計畫、抗藥性管理與改善疫苗政策等貢獻。

「莊人祥是第一代大數據專家，疫情期間他預測數字沒跑出來，我們沒法下班！」石崇良笑說，感謝莊人祥在疫情期間負擔很多數據分析的工作，期待未來他就任次長，能發揮過去長期協調跨部會的經驗。提到羅一鈞，石崇良開玩笑說，還好有限制人數，「不然交接典禮應該到大巨蛋辦，因為他的粉絲太多！」

防疫需團隊合作

就任衛福部次長的莊人祥則表示，雖然卸下疾管署重任，但又擔任次長，實在是笑不出來，但也感謝過去郭旭崧的栽培，給他很多發揮空間，未來希望能在公衛上發揮更大的影響力，秉持以往謹慎踏實的態度，為國人多作服務。

羅一鈞則謙虛表示，防疫團隊從來不是一個人能單打獨鬥，感謝許多專家、地方第一線執行防疫政策的尖兵，能讓防疫政策落實。

羅一鈞歎說，原本想說擔任一般的感染科醫生，但在當初有藥癮愛滋盛行的狀況，接觸到各種不同社會背景的病友，讓他覺得除了下游的治療外，更應該從源頭減少傳染病。他相當感謝郭旭崧、張上淳的栽培，讓他有機會前往美國CDC受訓，加上以前也有到奈及利亞服外交替代役的經驗，感謝國家一路的栽培與養成。

強化防疫人才培育

「人才培育是防疫最重要的部分！」羅一鈞也說，他47歲，擔任公職已經17年，距離退休還有17年，到達公職的中間點，未來希望能朝向留下更多防疫人才與團隊的方向努力，例如今年將會送3位防疫醫生到非洲，此番發言也讓現場會心一笑。他也笑說，總要有更多歷練的機會。

