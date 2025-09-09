快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

羅一鈞就任疾管署長 笑稱洗衣別再擔心

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
疾管署9日舉行署長交接典禮，現場氣氛相當輕鬆。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
疾管署9日舉行署長交接典禮，現場氣氛相當輕鬆。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「以後擔任署長，衣服更要麻煩你們洗了！」衛福部長石崇良9日先對到場見證疾管署長羅一鈞就任的羅一鈞的爸爸、媽媽如此笑說，讓全場都笑了出來。但羅一鈞致詞時表示，之前洗衣服的新聞傳出來後，父親默默就幫他買可以洗脫烘的洗衣機，「這方面就不用再擔心了，」讓署長交接典禮充滿歡快的氣氛。

盼莊次強化協調

疾管署9日舉行署長交接典禮，包括衛福部長石崇良、前疾管局長郭旭崧、前台大副校長張上淳都到場致意。羅一鈞的父母也特地從花蓮遠赴台北，見證兒子的重要時刻。石崇良首先感謝卸任的莊人祥，推動許多防疫計畫，包括國家級防疫中心、防疫計畫、抗藥性管理與改善疫苗政策等貢獻。

「莊人祥是第一代大數據專家，疫情期間他預測數字沒跑出來，我們沒法下班！」石崇良笑說，感謝莊人祥在疫情期間負擔很多數據分析的工作，期待未來他就任次長，能發揮過去長期協調跨部會的經驗。提到羅一鈞，石崇良開玩笑說，還好有限制人數，「不然交接典禮應該到大巨蛋辦，因為他的粉絲太多！」

防疫需團隊合作

就任衛福部次長的莊人祥則表示，雖然卸下疾管署重任，但又擔任次長，實在是笑不出來，但也感謝過去郭旭崧的栽培，給他很多發揮空間，未來希望能在公衛上發揮更大的影響力，秉持以往謹慎踏實的態度，為國人多作服務。

羅一鈞則謙虛表示，防疫團隊從來不是一個人能單打獨鬥，感謝許多專家、地方第一線執行防疫政策的尖兵，能讓防疫政策落實。

羅一鈞歎說，原本想說擔任一般的感染科醫生，但在當初有藥癮愛滋盛行的狀況，接觸到各種不同社會背景的病友，讓他覺得除了下游的治療外，更應該從源頭減少傳染病。他相當感謝郭旭崧、張上淳的栽培，讓他有機會前往美國CDC受訓，加上以前也有到奈及利亞服外交替代役的經驗，感謝國家一路的栽培與養成。

強化防疫人才培育

「人才培育是防疫最重要的部分！」羅一鈞也說，他47歲，擔任公職已經17年，距離退休還有17年，到達公職的中間點，未來希望能朝向留下更多防疫人才與團隊的方向努力，例如今年將會送3位防疫醫生到非洲，此番發言也讓現場會心一笑。他也笑說，總要有更多歷練的機會。

【更多精采內容，詳見

羅一鈞 石崇良 莊人祥

延伸閱讀

10月揮別新冠全民接種時代 羅一鈞：9月底前還有200萬劑可免費打

影／江祖平爆遭下藥性侵 石崇良：若涉用管制藥品將嚴查嚴處

影／疾管署長交接 衛福部長肯定羅一鈞對傳染病防治豐厚經驗

南韓列立百病毒為一級傳染病 羅一鈞：疫情若升溫不排除列法定傳染病

相關新聞

新任健保署長交接 陳亮妤上任揭四大施政面向…首重財務多元挹注

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長。陳亮妤表示，健保今年邁入第30年，但面臨急重難罕醫師人...

「運動部」成立 藍委：李洋任首任部長 象徵台灣體育邁向新時代

「運動部」正式掛牌成立，揭開台灣體育發展新篇章。羽球男雙奧運二連霸的李洋出任首任部長，國民黨立委林倩綺今日表示，象徵台灣...

陳亮妤新任健保署長 王鴻薇：又是一個「賴友友」

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長一職。不過陳亮妤被質疑和賴清德總統關係匪淺，國民黨立委王...

邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見

民進黨立委邱議瑩今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，過去一年多來，民進黨立院黨團在修法攻防中遭遇重大衝擊...

盧秀燕揪藍白16縣市明天北上發聲 籲中央統籌款、補助款要公開、公平

藍白16縣市首長或副首長明天將赴台北舉行記者會，呼籲中央盡速處理財政收支劃分法爭議及補助款問題。據了解，台中市長盧秀燕是...

柯文哲再戰2028？誤判情勢恐為藍白合埋下變數

被羈押一年多的柯文哲，9月8日終於步出北院，也讓民眾黨支持者和小草為之振奮，甚至已開始期待柯文哲能夠參選2028年的總統。然而，這很可能會讓柯文哲誤判情勢，自認為有機會可以再度挑戰總統大位。以柯文哲的能量，想要在大選中東山再起，絕非難事，但前提是他必須先擺脫官司的糾纏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。