四小黨簽聯合宣言 盼突破藍綠白框架

「台灣需要民進黨以外的本土勢力新選擇！」時代力量、台灣基進、綠黨與小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）9日召開記者會，簽署政黨合作宣言。時力黨主席王婉諭強調，盼四黨合作，在不同選區推出四黨一起背書、能讓民眾毫不猶豫支持的人選，可以不再含淚投票。基進黨主席王興煥也說，希望集結本土在野能量，扳倒亂政藍白。

不必含淚投票

王婉諭表示，這是台灣政治史上第一次有超過2個政黨，經過一年多磨合促成合作，且是基於公共利益的目的、而非政治分贓。她希望透過四黨密集溝通，在各地提名不同候選人，且這些人選可讓民眾毫不猶豫支持，讓更多民眾相信「政治真的可以不一樣」。

「台灣最大問題，就是缺乏正常而強力的反對黨！」王興煥指出，民主必須防衛，不能放任親中政黨因制衡需求而壯大，國安與民主不應該衝突，只要執政黨與反對黨都忠於台灣就能兩全。未來希望堅持台灣獨立、對抗藍白亂政與監督政府施政，四黨盼攜手合作，淘汰投機的民眾黨與亂政的國民黨。

同一選區只推一人

台灣綠黨共同召集人王彥涵指出，綠黨是累積最多選舉失敗經驗的小黨，這條路雖然艱辛，但他們從不輕言放棄，且過去綠黨就有與全球其他地區的綠黨合作的經驗，盼這次的四黨合作，讓選民與他們一起，由下而上改變政治文化。小歐盟召集人林詩涵也說，四黨經過1年多的磨合決定合作，相當不容易。

「民主的成熟不只是執政的能力，還有從差異中找到互信！」林詩涵如此表示。致詞完，四黨共同簽署合作宣言，簽署合作宣言，強調未來同一選區，四小黨只會推出一人、盼爭取更多席次，並從議會、代表會基層選舉出發，讓政治從日常生活開始落實。

