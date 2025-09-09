快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

四小黨簽聯合宣言 盼突破藍綠白框架

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
時力、基進、綠黨與小歐盟9日宣布簽署四黨合作宣言，盼逐步擴大本土在野勢力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時力、基進、綠黨與小歐盟9日宣布簽署四黨合作宣言，盼逐步擴大本土在野勢力。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「台灣需要民進黨以外的本土勢力新選擇！」時代力量、台灣基進、綠黨與小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）9日召開記者會，簽署政黨合作宣言。時力黨主席王婉諭強調，盼四黨合作，在不同選區推出四黨一起背書、能讓民眾毫不猶豫支持的人選，可以不再含淚投票。基進黨主席王興煥也說，希望集結本土在野能量，扳倒亂政藍白。

不必含淚投票

王婉諭表示，這是台灣政治史上第一次有超過2個政黨，經過一年多磨合促成合作，且是基於公共利益的目的、而非政治分贓。她希望透過四黨密集溝通，在各地提名不同候選人，且這些人選可讓民眾毫不猶豫支持，讓更多民眾相信「政治真的可以不一樣」。

「台灣最大問題，就是缺乏正常而強力的反對黨！」王興煥指出，民主必須防衛，不能放任親中政黨因制衡需求而壯大，國安與民主不應該衝突，只要執政黨與反對黨都忠於台灣就能兩全。未來希望堅持台灣獨立、對抗藍白亂政與監督政府施政，四黨盼攜手合作，淘汰投機的民眾黨與亂政的國民黨。

同一選區只推一人

台灣綠黨共同召集人王彥涵指出，綠黨是累積最多選舉失敗經驗的小黨，這條路雖然艱辛，但他們從不輕言放棄，且過去綠黨就有與全球其他地區的綠黨合作的經驗，盼這次的四黨合作，讓選民與他們一起，由下而上改變政治文化。小歐盟召集人林詩涵也說，四黨經過1年多的磨合決定合作，相當不容易。

「民主的成熟不只是執政的能力，還有從差異中找到互信！」林詩涵如此表示。致詞完，四黨共同簽署合作宣言，簽署合作宣言，強調未來同一選區，四小黨只會推出一人、盼爭取更多席次，並從議會、代表會基層選舉出發，讓政治從日常生活開始落實。

【更多精采內容，詳見

綠黨 投票 王婉諭

延伸閱讀

王婉諭籲下台為民進黨解圍 柯建銘：不需他們置喙

喊柯建銘不換民進黨不會好 王婉諭：從容下台是反省的開始

「投票結束不等於公民力量暫停！」王婉諭籲持續監督民代與政府

影／有畫面有真相 時力王婉諭盼朝野支持「監管雲」入法

相關新聞

新任健保署長交接 陳亮妤上任揭四大施政面向…首重財務多元挹注

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長。陳亮妤表示，健保今年邁入第30年，但面臨急重難罕醫師人...

「運動部」成立 藍委：李洋任首任部長 象徵台灣體育邁向新時代

「運動部」正式掛牌成立，揭開台灣體育發展新篇章。羽球男雙奧運二連霸的李洋出任首任部長，國民黨立委林倩綺今日表示，象徵台灣...

陳亮妤新任健保署長 王鴻薇：又是一個「賴友友」

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長一職。不過陳亮妤被質疑和賴清德總統關係匪淺，國民黨立委王...

邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見

民進黨立委邱議瑩今天接受匯流新聞網直播節目「中午來開匯」專訪時表示，過去一年多來，民進黨立院黨團在修法攻防中遭遇重大衝擊...

盧秀燕揪藍白16縣市明天北上發聲 籲中央統籌款、補助款要公開、公平

藍白16縣市首長或副首長明天將赴台北舉行記者會，呼籲中央盡速處理財政收支劃分法爭議及補助款問題。據了解，台中市長盧秀燕是...

柯文哲再戰2028？誤判情勢恐為藍白合埋下變數

被羈押一年多的柯文哲，9月8日終於步出北院，也讓民眾黨支持者和小草為之振奮，甚至已開始期待柯文哲能夠參選2028年的總統。然而，這很可能會讓柯文哲誤判情勢，自認為有機會可以再度挑戰總統大位。以柯文哲的能量，想要在大選中東山再起，絕非難事，但前提是他必須先擺脫官司的糾纏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。