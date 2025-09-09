快訊

藝能界牽線 卓君澤成李洋機要秘書關鍵原因曝光

你不再是我父親！法國迷姦案主嫌女兒的悲情痛訴

德國IAA慕尼黑車展現場直擊！Mercedes-Benz品牌之夜 新純電GLC全球首演

運動部成立 藍委：李洋任首任部長 象徵台灣體育邁向新時代

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「運動部」正式掛牌成立，揭開台灣體育發展新篇章。羽球男雙奧運二連霸的李洋出任首任部長，國民黨立委林倩綺今日表示，象徵台灣體育邁向制度改革與全民推廣的新時代。圖／林倩綺辦公室
「運動部」正式掛牌成立，揭開台灣體育發展新篇章。羽球男雙奧運二連霸的李洋出任首任部長，國民黨立委林倩綺今日表示，象徵台灣體育邁向制度改革與全民推廣的新時代。圖／林倩綺辦公室

「運動部」正式掛牌成立，揭開台灣體育發展新篇章。羽球男雙奧運二連霸的李洋出任首任部長，國民黨立委林倩綺今日表示，象徵台灣體育邁向制度改革與全民推廣的新時代。

林倩綺表示，她親身參與並見證了體育署升格的歷程。早在去年賴清德總統上任前一個月，國民黨團即呼籲政府落實體育署升格的政見，而她亦第一時間提出「運動發展部組織法」草案，為組織再造奠定基礎。

林倩綺指出，運動部的成立不僅是體制調整，更是推動全民運動與體育公平的關鍵契機。她早先提的政策主張，在李洋部長今日致詞確立了相同的發展方向。一是落實全民運動，促進國人健康。改善基層運動設施，讓運動走入日常生活，推動全齡健康；二是整合競技運動結構。協助學生運動員兼顧學業與訓練，並加強運動部、國訓中心與各單項協會的合作；三是舉辦國際賽事。積極申辦與舉辦國際大型賽事，提升台灣的國際體育能見度；四是促進運動產業發展。透過法規調整與資源整合，帶動運動產業升級，形成健全的商業生態；五是關注多元族群與平權。體育發展應涵蓋性別平權、高齡健康、身心障礙運動與社區活力；六是強化基層人才培育，從校園與社區出發，培養青少年運動人才，打造體育永續基礎。

林倩綺說，在制度改革上，她推動修正「運動產業發展條例」第26-2條，提高企業辦理賽事與活動的稅務優惠；並修正「運動彩券發行條例」，將利誘、操控賽事行為明確入罪，保障比賽公平。

林倩綺指出，在協會治理上，早在去年她嚴正指出現存三大問題。行政與專業失衡、缺乏以選手為核心的制度視角、以及協會運作封閉。未來她將持續監督，推動協會治理透明化、建立申訴機制，並加強教練與選手的參與權。

林倩綺表示，在推廣面向，她亦以行動支持體育，於世壯運中勇奪女子帆船金牌，展現「全齡健康」理念；並透過跨部會溝通，推動改進原住民族選手培育拔擢計畫、帆類運動推廣及無障礙水域環境建設。

林倩綺總結，運動部是台灣體育的新起點。未來將持續努力，推動協會制度改革、深化全民運動環境、並支持基層培育與產業發展，讓運動真正成為國力的一部分。願每一位運動員與每一個熱愛運動的國人，都能因此更有力量前行。

體育 林倩綺 運動產業發展條例

延伸閱讀

運動部／退役後瘦10公斤 李洋任部長最想做這件事

影／運動部長李洋上任 六大面向打造台灣運動新紀元

運動部／藝能界推薦、看中媒體背景 卓君澤出任李洋機要秘書

運動部長李洋今正式上任 彭啓明盼環保成體育賽事標配

相關新聞

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

監察院今天公布最新一期公職人員財產申報，高雄市長陳其邁存款351萬8280元、債務1396萬4275元、主要用於購置不動...

稱國民黨最需要的不是分裂 張雅屏宣布退出黨主席選舉

日前表態有意角逐國民黨主席的前副秘書長張雅屏，今天宣布退出黨主席選舉，他表示，這不是退縮，而是另一種承擔。唯有讓票源集中...

運動部成立 藍委：李洋任首任部長 象徵台灣體育邁向新時代

「運動部」正式掛牌成立，揭開台灣體育發展新篇章。羽球男雙奧運二連霸的李洋出任首任部長，國民黨立委林倩綺今日表示，象徵台灣...

學者指財劃法公式有誤：政院應按正確公式分配 立院啟動修法

去年年底修正「財政收支劃分法」，今年計算地方統籌分配稅款時，有縣市反映短少，例如雲林少27億，連江縣分配款也不增反減。行...

我方推案參與聯合國及ICAO大會 外交部指中國惡意扭曲2758號決議

聯合國大會今（9日）起在紐約開年度例會，國際民航組織（ICAO）也將在加拿大蒙特婁舉行三年一度會議；外交部常務次長葛葆萱...

陳亮妤新任健保署長 王鴻薇：又是一個「賴友友」

衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長一職。不過陳亮妤被質疑和賴清德總統關係匪淺，國民黨立委王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。