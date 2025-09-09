我方推案參與聯合國及ICAO大會 外交部指中國惡意扭曲2758號決議

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部常務次長葛葆萱出席2025年聯合國（UN）暨國際民航組織（ICAO）推案記者會，說明本年我國推動參與UN及ICAO相關規畫。記者張文馨／攝影
聯合國大會今（9日）起在紐約開年度例會，國際民航組織（ICAO）也將在加拿大蒙特婁舉行三年一度會議；外交部常務次長葛葆萱表示，今年推案延續往年洽請友邦為我發聲的做法，宣傳重點則在於反對中國惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，並將其不當連結所謂「一個中國原則」。

葛葆萱表示，由於中國扭曲2758號決議，並不當連結一中原則，台灣長期被排除在聯合國體系之外；這是阻礙台灣爭取國際參與的主因，今年推動聯合國案的訴求，仍以提高國際社會對2758號決議的正確認知為主軸。

外交部規畫三項宣傳重點，包含聯大第2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域之和平穩定構成嚴重威脅，聯合國應予正視，並維持中立，不應配合中方政治打壓台灣；聯大第2758號決議並未排除台灣參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對「永續發展目標」（SDGs）的實現做出貢獻；以及，聯合國應停止錯誤援引聯大第2758號決議，不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利。

針對推案做法，將延續往年路線，洽請友邦常任代表為我聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），以及請友邦在23日至27日及29日舉行的聯大總辯論中為我發聲。

我方在聯大期間也會在紐約辦理活動，立法院今年籌組跨黨派立委視導團前往紐約參與。此外，民間團體台灣聯合國協進會12日將在聯合國總部外舉行宣傳活動。

葛葆萱表示，「我們加入聯合國的立場一致，首先是用『中華民國』，也不排除用『台灣』；至於最後是怎麼樣的安排，只要是維持國家尊嚴，我們都可以接受。」

交通部常務次長林國顯表示，由我國民航局管理的台北飛航情報區是ICAO全球300多個飛航情報區不可或缺的一部分，且位處東北亞與東南亞空中交通要衝，扮演維繫區域航空安全的關鍵角色；且從國際地緣政治角度，我國與區域各國之空運關係密切，台灣參與ICAO 將讓此區域合作更加完善；在ICAO即將召開第42屆大會之際，正是納入台灣民航局以專業、有意義參與ICAO 的最佳時機。

葛葆萱指出，外交部將與交通部民航局協調合作，爭取ICAO循2013年之例，邀請我國以「賓客」身分受邀出席大會；無論是否受邀，政府都會派ICAO行動團赴蒙特婁，向各國代表團當面說明我國的訴求，爭取支持。

外交部與交通部在外交部一樓新聞中心舉辦「2025年『聯合國』（UN）暨『國際民航組織』（ICAO）推案記者會」。記者張文馨／攝影
交通部常務次長林國顯出席2025年聯合國（UN）暨國際民航組織（ICAO）推案記者會，說明本年我國推動參與UN及ICAO相關規畫。記者張文馨／攝影
ICAO 聯合國 2758號決議

