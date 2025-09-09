學者指財劃法公式有誤：政院應按正確公式分配 立院啟動修法

去年年底修正「財政收支劃分法」，今年計算地方統籌分配稅款時，有縣市反映短少，例如雲林少27億，連江縣分配款也不增反減。行政院發言人李慧芝日前也表示，新版財劃法水平分配公式矛盾，有超過300億元無法完成分配。學者指出，公式寫法確實有問題，分母部分也有誤，他建議政院按正確公式先算出正確數字公告釋善意，立法院則於新會期開議時列優先法案修法。

財劃法當時修法時，為保障離島3縣如澎湖、金門、連江等，可獲合理稅款分配，特別獨立出來，指標不與本島各縣市比較。但按照修法後的公式，分配的分子3離島縣的人口、土地、所得能力、縣府的罰鍰、規費收入等當指標，分母則用全國當指標，令連江的統籌分配款不增反減，澎湖和金門所獲也未如預期。

而財劃法修法後，根據該法第16-1條，中央政府須將「普通統籌分配稅款」90.5%分給本島19縣市，並載明不含離島。分配公式的分子是本島19縣市，分母則為全國22縣市，令部分縣市短少，例如基隆少2億、新竹縣少7億、彰化少7億、雲林少27億、嘉義縣少6億、嘉義市少2億、花蓮少14億。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝分析財劃法公式問題。他表示，他檢視新修的財劃法，確實是公式寫法有問題，因為把統籌分配稅款全部的收入，有90.5%要分給本島19個縣市，共有五個指標，有的是按照營利事業營業額，或地價稅、房屋稅、土增稅等稅收，或規費等。

黃耀輝說，分母的部分，確實是用全國22個縣市當分母，例如苗栗縣的營利事業營業額放在分子，除以全國22個縣市的營利事業營業額當分母，所以這部分就有錯了，應該是用19個縣市而不包括離島3縣市當分母，所以分母變大了，以營業額此指標來說，分母變大，每一個縣市分配到的金額確實是少了。離島3縣市也同理。

黃耀輝表示，統籌分配稅款總數有8000多億，如果還有300多億分不出去，就是因分母於法律條文寫錯了，正確寫法應該是19個縣市分的時候，分母應該是19個縣市的總金額。離島3縣市的部分，每個指標應該是3個離島縣市的總和當分母。這部分確實是立法上的瑕疵。

黃耀輝建議如何解決，他說，各縣市都在編列預算，甚至有的縣市已經要把預算書要送到縣市議會審議，地方政府現在不知道是按錯誤的公式計算出來，寫在預算書裡，還是按照正確的公式算出正確的數字寫在預算書裡，地方政府不敢做主。這部分雖然是立法院搞錯，但行政院不可有看出糗、惡搞的心態，中央政府應出於善意，因公式確實是錯誤，有待立法院開議，當作優先法案修正，行政院願意在立法院修正前，因地方政府有編列預算的時效緊迫性，中央政府用正確的公式算出各縣市應分配到的金額，公告給全國22個縣市，也讓立法院知道行政院的善意表示。地方政府拿到正確的數字，就可以編撰預算書，地方政府可馬上解決這問題。

黃耀輝認為，總體來說，雖有公式上的瑕疵，但仍瑕不掩瑜，財劃法修法把過去中央集錢的現象打破，增加地方財源。

