陳亮妤接任健保署長 推動四大改革藍圖
衛福部中央健康保險署上午舉行署長交接，新任署長陳亮妤上任，強調健保改革責無旁貸，並提出四大施政重點。
陳亮妤表示四大施政重點為：推動健保財務多元挹注，因應高齡化帶來的財務挑戰；改善醫療人員工作環境，確保人力永續；強化慢性病與癌症治療，持續推動新藥基金與慢性病計畫；推進健保數位轉型，打造智慧安全就醫環境。陳亮妤承諾將延續歷任署長努力，落實「健康台灣」願景。
