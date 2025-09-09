遭質疑家族背景及經歷與健保無關 新任健保署長陳亮妤首次對外回應

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
面對遭國民黨立委質疑，經歷背景與健保無關，且因家族背景與總統賴清德良好，才能升官。衛福部新任健保署長陳亮妤說，對於各界的意見，她都會虛心接受，並希望在各界的指導下，帶領健保署邁向健保永續。攝影／記者林伯東
衛福部健保署今天舉辦新任署長交接典禮，由副署長陳亮妤正式接任署長一職。由於陳亮妤父親陳永昌是國策顧問、賴清德彰化縣競選總部主委，母親黃淑娟是前彰化社會處長、信賴姐妹會會長，被國民黨立委質疑，其經歷背景與健保無關，只因家族背景與總統賴清德良好，才能升官。新任健保署長陳亮妤今回應，各界意見會虛心接受。

健保署前署長石崇良接任邱泰源衛福部長一職，其懸缺的健保署長大位則由健保署副署長陳亮妤接任，今健保署舉行交接典禮，陳亮妤首次針對各界質疑回應。

陳亮妤為成功大學醫學系學士，赴美取得約翰霍普金斯大學公共衛生博士學位，曾任北市聯醫院昆明防治中心主任、衛福部心理健康司司長，為是台灣少數臨床、公衛、行政皆具歷練的成癮防治專家，2023年3月至衛福部擔任心理健康司司長，去年9月調任健保署副署長，今升任健保署長。

衛福部日前宣布由陳亮妤接任健保署長後，她的家世背景備受討論，陳亮妤的父親陳永昌為國策顧問、賴清德彰化縣競選總部主委、母親黃淑娟則是前彰化縣社會處長、現任信賴台灣姐妹會會長。雙親都與綠營淵源深厚，也讓她短時間內連續升遷，格外被關注。

今天參與健保署長交接典禮，許多醫界大老皆蒞臨現場，包括獲邀致詞的衛福部長石崇良、前副總統陳建仁、和信治癌中心醫院董事長黃達夫、台北榮總院長陳威明等，

多數上台致詞的醫界人士，都提到陳亮妤在台灣接受完整的醫師訓練，並到美國約翰霍普金斯大學接受公共衛生的訓練，回國後到台北市立聯合醫院服務，再到衛福部的心健司、健保署任職。

面對外界質疑陳亮妤因為是「賴友友」才快速升遷，陳亮妤今首次回應外界質疑。她表示，對於各界的意見，她都會虛心接受，並希望在各界的指導下，帶領健保署邁向健保永續。

健保署 衛福部 賴清德 石崇良 邱泰源

