外交部與民航局提三大作為 為台灣積極爭取ICAO國際支持

外交部與交通部9日舉辦記者會說明，2025年聯合國（UN）暨國際民航組織（ICAO）推案策略，交通部次長林國顯表示，過去幾次ICAO大會，外交部都大力協助。除了透過各地館處協助宣導理念外也有三大實際作為，包括民航局提前赴會場、與友好國家多次說明、直接到現場參與等；外交部次長葛葆萱則表示，現在已有越來越多理念相近的夥伴接受我們的論述，未來包括今年在內，相信我國在ICAO的聲音會越來越強。

葛葆萱表示，自今日起「聯合國」（UN）將舉行2025年例會，以及「國際民航組織」（ICAO）也將在蒙特婁舉行三年一度會議，在今年推案作法部分，則規劃延續往年穩健及溫和路線，包括洽請友邦常任代表為我聯名致函UN秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），以及請友邦在預訂9月23日至27日及29日舉行的聯大總辯論中為我發聲。

此外，葛葆萱說，今年推動聯合國參與案，除了持續洽請友邦致函聯合國秘書長外，也將積極爭取理念相近國家的支持。外交部強調，擴大台灣在聯合國的聲音至關重要，因此無論是友邦或理念相近國家，都扮演關鍵角色。

對於不同國家採取的支持方式，葛葆萱強調，各國有其考量與做法，有的選擇以公開聲明表達立場，有的則透過具體行動予以聲援，政府對此一律予以尊重與歡迎。

林國顯則提到，由我國民航局管理的「臺北飛航情報區」(Taipei Flight Information Region）是ICAO全球300多個飛航情報區不可或缺的一部分，且位處東北亞與東南亞空中交通要衝，於疫情前2019年提供逾185萬架次的管制服務，疫情後至去年提供約164萬管制架次服務，扮演維繫區域，航空安全的關鍵角色；且從國際地緣政治角度，我國與區域各國之空運關係密切，台灣參與ICAO將讓此區域合作更加完善。我國一直以來克盡維護飛安職責，以保障飛航安全。ICAO實應接納台灣之參與，以符合ICAO確保全球國際民航安全及有序成長之成立宗旨，並完備ICAO全球民航治理的完整性。

針對ICAO大會，林國顯說，民航局提出三大作為，包括，提前接觸溝通，團隊先行赴ICAO，與各國代表進行雙邊接觸與說明；區域合作推動，去年已赴日本等友好國家加強討論，今年持續深化交流；現場倡議發聲，大會期間將派出「ICAO行動團」赴蒙特婁，當面向各國代表說明台北飛航情報區（Taipei FIR）的區域角色，並辦理文宣宣介，爭取國際支持。

林國顯強調表示，無論ICAO是否邀請台灣以「賓客」身份參與，政府都會積極表達立場。台灣堅守民主自由價值，擁有強健經濟與科技實力，也是全球空運與海運的關鍵樞紐，已展現是值得信賴且願意貢獻的夥伴。

最後，葛葆萱也提到，我國2023年也在蒙特婁設立辦事處。因為ICAO總部就在當地，許多國家也設有常駐代表團，這讓台灣能就近向各國代表說明理念與訴求。現在已有越來越多理念相近的夥伴接受我們的論述，未來包括今年在內，相信我國在ICAO的聲音會越來越強。

