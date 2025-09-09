快訊

國民黨青年乘風計畫赴日交流 展現年輕化成果

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
KMT studio召集人葛如鈞率領，國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨新媒體部主任韋淳祐擔任顧問，國民黨發言人楊智伃、鄧凱勛擔任副團長，並遴選20名優秀青年學子共同赴日交流。圖／國民黨提供
KMT Studio辦理國民黨青年乘風計畫，今啟程前往日本，展開為期6天參訪，途中將橫跨東京、大阪兩地，陸續拜會日本國會、外務省、經濟產業省、東京都廳、自民黨青年局、立民黨青年局；參觀孫文紀念館，紀念國父逝世百年；並赴2025「大阪萬博」。

國民黨表示，此行圍繞「政黨外交」、「青年參政」、「學術交流」、「關稅經濟」、「科技發展」、「歷史回顧」為主軸，秉持黨主席朱立倫的「親美友日和陸」路線，並希望深化青年參與，因此，KMT studio繼去年「青年乘風—新加坡站」後，再次舉辦青年海外訪團。

國民黨發言人楊智伃指出，本次國民黨最年輕訪問團在朱立倫任內大力支持推動之下，不僅是延續、強化「年輕化、國際化」成果，更是持續深化自先總統蔣經國以降，國民黨與日本政府、跨黨派的深厚友誼。

楊智伃表示，朱立倫今年8月與黨內青年民意代表共同接待日本「自民黨青年局」。會中朱即提到，國民黨9月將派出一批優秀青年學子赴日，盼中華民國的青年人才與日本的年輕世代共同深化台日關係。

楊智伃指出，朱立倫常以日本為例，強調台灣面對國際貿易制度變化時，應更具備靈活的策略與長遠的規劃。台日皆位處西太平洋地區，同樣面臨國際強權的挑戰。強化自身產業、關稅談判的過程，極具借鏡價值，青年此行訪日，正是最好的學習機會。

楊智伃提到，時逢國父孫中山逝世100周年，日本正是孕育中華民國的重要驛站。回顧歷史，當年國父革命起義時曾多次旅居日本，不但在東京與夫人宋慶齡完成婚禮，更獲眾多志同道合朋友的支持，才能順利創立亞洲第一個民主共和國－中華民國。台日關係不僅是情誼，更基於共同的價值與理念，以及深厚的歷史脈絡。

此次訪團由KMT studio召集人葛如鈞率領，國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨新媒體部主任韋淳祐擔任顧問，國民黨發言人楊智伃、鄧凱勛擔任副團長，並遴選20名優秀青年學子共同參與。

訪團接連6天將陸續拜會日本國會、外務省、經濟產業省、東京都廳、自民黨青年局、立民黨青年局、立民黨青年團，瞭解日本當前施政方向與國會生態，並深化國民黨與日本執政黨、最大在野黨之情誼。

此外，也預計走訪東京大學、慶應義塾大學、日本國際交流基金、笹川平和財團、日本國際問題研究所，進行學術交流；參觀孫文紀念館，紀念國父逝世百年；最後則是赴2025「大阪萬博」，體驗各國先進科技與軟實力的結合。

