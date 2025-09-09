副總統：盼教育與產業連結 持續擴散永續力量
副總統蕭美琴今天出席台北大學「玉山永續講堂」動土典禮，她表示，教育與產業的連結，是永續力量持續擴散的關鍵，盼其成為企業與學術攜手合作新典範，透過知識和行動守護台灣未來。
玉山銀行捐建台北大學「玉山永續講堂」，今天舉行動土典禮，該建築由日本建築師安藤忠雄設計，預計2028年底完工，包括蕭副總統、安藤忠雄、玉山金控創辦人黃永仁、董事長黃男州、台北大學前校長李承嘉、現任校長林道通等人到場見證。
蕭副總統表示，玉山永續講堂不只是一個新空間的誕生，更象徵產業、學術與政府在永續發展這條路上，共同寫下合作的新篇章。
蕭副總統指出，玉山銀長年深耕台灣，為金融界永續金融領域的領航者，亦為企業社會責任典範，而玉山銀捐建玉山永續講堂，並提供後續營運維護基金，落實對跨世代的承諾，相信這份承諾將從學子身上，持續於社會散播蔓延。
蕭副總統提及，台北大學在公共事務、商管、法律領域深耕多年，成立企業永續發展研究中心，積極推動企業的永續發展和經營，並透過課程及國際交流，培育具有永續視野的專業人才。
蕭副總統強調，永續發展需要技術創新與政策支持，更依賴人才培育及知識傳承，期盼玉山永續講堂能成為孕育永續人才的重要基地，讓這份知識與責任跨越世代延續下去。
蕭副總統笑稱，她非常羨慕能來台北大學就讀、享受永續氛圍的未來青年學子們，這座建築不僅導入雨水回收、節能空調、智慧燈控系統，更朝向台灣綠建築、智慧建築等認證邁進，是台灣永續轉型進步的重要指標，更是跨界合作的實踐場域，亦為孕育知識、凝聚行動、連結產業的重要搖籃。
蕭副總統直言，她一直相信教育與產業的連結，是讓永續力量持續擴散的關鍵，期待永續講堂除了是教育創新的新地標，更能成為企業與學術攜手合作的新典範，一起透過知識和行動來守護台灣的永續未來。
