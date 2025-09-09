影／接疾管署長 羅一鈞：秉持「人才為防疫根本」信念

疾管署新任署長羅一鈞上午在交接典禮上表示，感謝行政院長官與石崇良部長的肯定，也特別感謝傳染病防治醫療網、諮詢會及各縣市政府衛生局等防疫夥伴的支持。

羅一鈞強調，未來將秉持「人才為防疫根本」的信念，在防疫、感控和愛滋結核防治人才培育和留用方面投入更多資源，並加強跨領域對話交流，讓專家學者、民間團體能就防疫政策和防疫措施進行充分討論。羅一鈞表示，疾管署將持續落實疫後改革工作，為台灣防疫貢獻心力，並致力於重建民眾和各界對防疫團隊的信心。 新任疾管署長羅一鈞（左）上午接受防疫專家張上淳（右）等人祝賀。記者陳正興／攝影

