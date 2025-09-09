林佳龍接見日本立憲民主黨訪團 日眾議員挺台入CPTPP

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍8日接見日本立憲民主黨眾議員太榮志一行。林佳龍指出，此次日本立憲民主黨訪團來台，展現對台日關係的高度重視。林佳龍透露，會中太榮志強調歡迎台灣參加「2027橫濱國際園藝博覽會」，並重申支持台灣加入「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定」（CPTPP）。

林佳龍表示，日本立憲民主黨眾議員太榮志昨天率團前來外交部拜會，隨行還有同黨的眾議員吉田晴美、大築紅葉、酒井菜摘，雙方就日本國內政局廣泛交換意見。太榮志眾議員表示，歡迎台灣參與「2027橫濱國際園藝博覽會」，並重申立憲民主黨支持台灣加入「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定」。

林佳龍表示，立憲民主黨是日本第一大在野黨，在日本政壇上舉足輕重。今年一月，太眾議員首次來台訪問，當時他正以賴清德總統特使身分赴帛琉出席惠恕仁總統就職典禮，因此未能見上一面。林佳龍指出，這次太榮志眾議員相隔八個月再度率團訪台，展現立憲民主黨對台日關係的高度重視，他也期待透過這次會面，深化與日本朝野各政黨的關係。

林佳龍補充，今年四月，太眾議員在日本眾議院外務委員會上，公開呼籲日本政府應邀請台灣參加「2027 橫濱國際園藝博覽會」，並獲得官方的正面回應。太榮志表示，期待台灣可以在園藝博覽會中設立展區，屆時也歡迎林佳龍到博覽會參訪。對此，林佳龍回應，他也期待透過博覽會讓世界看見台灣花卉之美，並進一步促進兩國在觀光、農業與科技等領域的合作。

此外，太榮志也強調，台日應共同捍衛自由貿易的價值。太榮志指出，台灣的自由貿易程度高，立憲民主黨對台灣加入CPTPP的支持立場明確。林佳龍也表示期待透過日本的協助，成立台灣入會工作小組，早日開始進行實質談判。首次訪台的吉田晴美提到，台日在半導體供應鏈各有所長，期盼兩國持續深化合作。

林佳龍指出，隨著「SEMICON Taiwan國際半導體展」即將登場，他也建議訪團順道參訪，並期望未來台日企業能結成「聯合艦隊」，共同前往菲律賓等第三國投資。

日本 林佳龍 民主黨

